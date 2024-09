Les banques réduisent leurs taux d'intérêt aux clients touchés par le typhon

Plusieurs banques privées et publiques ont réduit leurs taux d'intérêt et proposé un allègement de la dette aux clients touchés par le typhon Yagi.

>> Typhon Yagi : coup de pouce d’expatriés à des victimes

>> Bac Ninh a alloué 45 milliards de dôngs d’aide aux sinistrés

>> Le PM préside une conférence en ligne sur le traitement des conséquences du Yagi

Photo : VNA/CVN

Les mesures préférentielles sont mises en œuvre sous la direction de la Banque d'État du Vietnam pour réduire la charge financière des clients individuels, aider les entreprises à surmonter une période difficile et créer une dynamique de reprise économique.

VPBank a lancé un programme de réduction des taux d'intérêt pour les clients individuels disposant de prêts et de garanties existants, qui vivent dans les villes et provinces directement touchées par la tempête telles que Quang Ninh, Hai Phong, Hanoi, Thai Nguyên et Yên Bai.

D'ici le 31 décembre 2024, les prêts à moyen et long terme verront leurs taux d'intérêt réduits d’un point de pourcentage, tandis que les prêts à court terme seront réduits de 0,5 point de pourcentage.

La banque propose également des formules de prêts avec un taux d'intérêt fixe de seulement 6,5% par an pendant les 12 premiers mois, pour les clients qui ont besoin d'emprunter pour acheter un bien immobilier, construire ou réparer une maison, ou rembourser d'autres prêts bancaires

.MSB Bank a également réduit son taux d'intérêt d'un point de pourcentage par an pour les entreprises ayant des prêts existants, avec une durée de prêt allant jusqu'à 60 mois.Les nouveaux clients propriétaires d'entreprise se verront proposer des formules de prêts non garantis allant jusqu'à deux milliards de dôngs (81.800 USD) avec des taux d'intérêt à partir de 11,5% par an, et des limites de prêts hypothécaires allant jusqu'à 20 milliards de dôngs (816.400 USD) avec des taux d'intérêt à partir de 5,8% par an.

Pour les petites entreprises, MSB propose des formules de prêts avec des taux d'intérêt à partir de seulement 4,99 % par an et des limites de prêts hypothécaires allant jusqu'à six milliards de dongs (244.400 USD). Les conditions de prêt peuvent être prolongées jusqu'à 36 mois, créant des conditions favorables pour que les entreprises réinvestissent et se développent.

TPBank a mis en place un programme visant à réduire jusqu'à 50% des intérêts actuels payables aux clients individuels touchés par le typhon Yagi jusqu'au 31 janvier 2025.

Prêts préférentiels

Il s'agit d'un programme d'aide pouvant atteindre 2.000 milliards de dôngs (81,48 millions d'USD), applicable aux provinces et villes du nord de Quang Ninh, Hai Phong, Hanoi, Cao Bang, Tuyên Quang et Lào Cai.

En outre, la banque propose également de nombreux programmes de prêts préférentiels à taux d'intérêt fixes - de 6,8% par an pour les 12 premiers mois à 8,8% par an pendant 36 mois - aidant les clients à stabiliser leurs plans financiers à long terme.

ACB Bank a également décidé de réduire les taux d'intérêt de 1 à 2 points de pourcentage par an pour les clients individuels directement touchés par la tempête.

Elle appliquera un taux d'intérêt de seulement 6% par an pour les nouveaux prêts afin de soutenir les entreprises et les entreprises familiales.Les banques commerciales publiques telles que Vietcombank, BIDV, VietinBank et Agribank ont également annoncé des réductions de taux d'intérêt pour les prêts existants, tout en appliquant des taux d'intérêt préférentiels pour les nouveaux prêts.

Plus précisément, Vietcombank prévoit de réduire les taux d'intérêt de 0,5 point de pourcentage pour près de 20.000 prêts commerciaux existants et nouveaux jusqu'au 31 décembre, alors qu'elle détient déjà un solde de prêts impayés d'environ 130.000 milliards de dôngs (5,3 milliards 'USD).

Un représentant de VietinBank a déclaré que la banque évalue l'ensemble des dommages causés par le typhon Yagi à ses clients.

Ceux qui ont souscrit une assurance auprès de la banque recevront une indemnisation dès que possible, s'ils y ont droit.Le directeur général adjoint d'Agribank, Doan Ngoc Luu, a déclaré qu'en plus de réduire les taux d'intérêt, la banque a également demandé à la compagnie d'assurance ABIC - sa filiale - de mener rapidement des procédures de soutien et d'indemnisation pour les clients touchés par le super typhon.

"Agribank a également envoyé des groupes de travail dans les zones touchées pour évaluer les dommages auxquels nos clients sont confrontés", a-t-il déclaré. "Nous évaluerons la dette impayée affectée et la possibilité d'une restructuration de la dette, ajusterons les taux d'intérêt des anciens prêts et fournirons de nouveaux prêts pour aider nos clients commerciaux à se rétablir et à reprendre leurs activités".

VNA/CVN