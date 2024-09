L'industrie de la chaussure prend des mesures audacieuses pour une croissance verte

Le Vietnam envisage la création d'un centre de matières premières pour soutenir les industries du textile, du cuir et de la chaussure, signalant un effort audacieux pour que les secteurs de plusieurs milliards de dollars américains améliorent la durabilité et montent plus haut dans la chaîne de valeur mondiale.

Selon les dernières mises à jour du Bureau général des statistiques, les exportations de cuir et de chaussures ont totalisé 17,67 milliards d’USD au cours des huit premiers mois de cette année, soit une hausse d'environ 10% par rapport à la même période de l'année dernière.

L'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (Lefaso) a fait état d'une valeur d'exportation de 15,2 milliards d'USD de janvier à juillet. Sur ce total, les exportations de chaussures ont atteint 12,8 milliards d’USD, en hausse de 10,1%, tandis que les exportations de sacs à main ont atteint 2,35 milliards d’USD, en hausse de 7,9 % sur un an.

"L'industrie de la chaussure en cuir se rétablit progressivement depuis fin 2023, avec de nettes améliorations ces derniers mois", a déclaré Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de Lefaso.

De nombreuses entreprises du secteur ont obtenu des contrats jusqu'à fin 2024, et le secteur devrait atteindre un objectif de valeur totale d'exportation de 27 milliards d’USD pour l'année.

Cependant, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que malgré la contribution significative du secteur aux recettes d'exportation totales du Vietnam, la valeur ajoutée des producteurs nationaux restait limitée. Cela s'explique principalement par le fait que le Vietnam se consacre principalement à la fabrication sous contrat et dépend fortement des matières premières importées de Chine, de la République de Corée et des pays de l'ASEAN.

Les statistiques du Département général des douanes montrent que le Vietnam a dépensé 13,42 milliards d'USD pour importer des matières premières pour les industries du vêtement et de la chaussure au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 14,11% par rapport à l'année précédente.

"La forte dépendance aux matières premières importées pourrait avoir un impact négatif sur le développement global de l'industrie, d'autant plus que de nombreux pays s'efforcent d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et imposent des exigences d'importation plus strictes", a déclaré Phan Thi Thanh Xuân. Cela a souligné la nécessité d'un centre national de matières premières pour stimuler le taux d'approvisionnement local, a-t-elle ajouté.

Phan Thi Thanh Xuân a également souligné le défi de l'industrie pour répondre aux nouvelles demandes des pays importateurs, en mettant l'accent sur la durabilité dans la production et la responsabilité sociale.

"Auparavant, la durabilité était encouragée par les clients, mais elle est désormais imposée par les politiques des principaux pays importateurs", a déclaré Phan Thi Thanh Xuân.

Par exemple, depuis mars, l'UE, deuxième importateur vietnamien de produits en cuir et de chaussures, a introduit des politiques liées aux exigences écologiques, à la traçabilité, à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et aux émissions de carbone.

"Bien que ces politiques visent à améliorer la qualité et à promouvoir les principes de l'économie circulaire, elles posent des défis importants aux producteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Phan Thi Thanh Xuân.

En tant que deuxième exportateur mondial de cuir et de chaussures, le Vietnam doit de toute urgence améliorer sa chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la production durable, en mettant l’accent sur les pratiques d’économie circulaire et la responsabilité sociale et environnementale.

Gerwin Leppink, du programme Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), a noté que l’expansion des exportations vers des marchés comme les États-Unis et l’UE nécessitait le respect des réglementations, en particulier celles axées sur la durabilité, qui ont un impact à la fois sur les importateurs et les producteurs.

L’industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure est identifiée comme un secteur d’exportation clé, avec pour objectif d’atteindre une valeur d’exportation de 38 à 40 milliards d'USD d’ici 2030, selon la stratégie de développement de l’industrie approuvée fin 2022.

La stratégie vise également à développer l’industrie de manière durable en suivant le modèle d’économie circulaire d’ici 2035, en améliorant la chaîne de valeur nationale et en s’intégrant davantage dans la chaîne de valeur mondiale.

Cependant, la tendance mondiale vers des industries plus écologiques exerce une pression sur la production de cuir et de chaussures, qui est toujours considérée comme un secteur polluant, selon le président de Lefaso, Nguyên Duc Thuân.

Pour le Vietnam, qui représente 7,3% du marché mondial, deuxième après la Chine, cela présente à la fois des opportunités et des défis importants.

"L'application de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de la transition verte est essentielle pour les entreprises qui veulent rester compétitives et grimper plus haut dans la chaîne de valeur mondiale", a déclaré Nguyên Duc Thuân.

Comment assurer le succès

La proposition de créer un centre de matières premières pour les industries du vêtement et de la chaussure a été un sujet brûlant lors d'une récente réunion du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a déclaré que l'idée avait été évoquée à plusieurs reprises auparavant, mais que des modèles réussis n'avaient pas encore été réalisés.

Les tentatives passées de développement de tels centres à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville en 2004 ont échoué pour diverses raisons, notamment le manque de soutien et de coordination entre les parties prenantes concernées.

Truong Van Cam a souligné que la clé du succès résidait dans les mécanismes et le soutien du gouvernement, ainsi que dans une coordination étroite entre les ministères et les autorités locales.

Truong Thi Thuy Liên, vice-présidente de l'Association du cuir, des chaussures et des sacs à main de la province de Binh Duong, a souligné que la fabrication sous contrat, qui domine l'industrie, rendait difficile pour les fournisseurs de s'engager dans les centres de matières premières nationaux.

Pham Tuân Anh, directrice adjointe du département de l'industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le ministère travaillait avec les associations industrielles pour finaliser les plans du centre, en s'inspirant des expériences d'autres pays pour assurer le succès.

"Nous aurions dû construire un centre de ce type il y a longtemps, mais pour diverses raisons, cela n'a pas eu lieu. Nous devons agir immédiatement pour que le centre puisse être opérationnel d'ici 2025", a déclaré la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang.

Le centre soutiendra non seulement l'industrie nationale, mais aidera également le Vietnam à réduire sa dépendance aux matériaux importés, en garantissant le respect de réglementations environnementales plus strictes, a-t-elle ajouté.Le centre marque une étape audacieuse vers la durabilité et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure.

Il devrait être financé par le secteur privé et servira de plaque tournante pour les fournisseurs nationaux et étrangers, garantissant la traçabilité, la qualité et les derniers développements dans l'industrie de la mode.

