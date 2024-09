Le commerce vietnamo-chinois frôle les 130 milliards d'USD en huit mois

Selon les dernières statistiques du Département général des douanes du Vietnam, entre janvier et août 2024, le Vietnam a exporté pour une valeur totale de 38,28 milliards d'USD vers la Chine, soit une augmentation de 3,9% par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans le même temps, le chiffre d’affaires à l’importation de marchandises en provenance de Chine a atteint 92,5 milliards d'USD, soit une forte augmentation de 34,25% en glissement annuel.

Partenaire commercial important

Sur ce total, 15 groupes de marchandises importées de Chine ont généré un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d'USD. Parmi ceux-ci figurent deux groupes ayant connu un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d'USD : machines-outils et pièces détachées (18,43 milliards d'USD), et ordinateurs, produits électroniques et composants (22,65 milliards d'USD).

Avec ces résultats, la Chine continue d’être le plus grand partenaire commercial, le plus grand marché d’importation et le deuxième plus grand marché d’exportation du Vietnam.

À la fin du mois d’août 2024, le Vietnam comptait dix groupes de marchandises exportées vers la Chine ayant généré un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d'USD. Les produits d’exportation phares du Vietnam sont les téléphones de tous types et leurs composants ; les ordinateurs, les produits électroniques et leurs pièces détachées ; les appareils de photo, les caméscopes et leurs accessoires ; les légumes ; les machines-outils et leurs pièces détachées.

Ainsi, le Vietnam a un déficit commercial de 54,22 milliards d'USD avec la Chine. Pourtant, le point positif est que le Vietnam importe du marché chinois principalement des produits et des matières premières au service de la production comme des machines-outils, des produits chimiques et leurs dérivés, des matières plastiques de toutes sortes et des produits en matières plastiques, des matières de textile-habillement, des chaussures, du fer et de l’acier, ou encore des matériaux de construction.

De belles perspectives pour le reste de l'année

Ces dernières années, face à la morosité du commerce mondial, la croissance des importations et des exportations entre le Vietnam et la Chine est devenue un point lumineux.

Le commerce bilatéral entre les deux pays dispose encore beaucoup de potentiel de croissance, grâce à de nombreux accords de coopération bilatérale ainsi qu’à des accords de libre-échange multilatéraux tels que l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) et l’Accord de partenariat économique global régional (RCEP).

Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, en 2023, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 171,2 milliards d'USD. Sur ce total, les exportations vietnamiennes vers la Chine ont atteint 61,2 milliards d'USD, soit une augmentation de 6,4% en glissement annuel, tandis que les importations de marchandises en provenance de Chine ont atteint 110,64 milliards d'USD.

Il est à noter qu’en 2024, la Chine est considérée comme le principal débouché des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam, avec un taux de croissance de plus en plus élevé. Outre les produits phares comme les légumes, les fruits et les produits de la mer, les entreprises vietnamiennes s’efforcent d’augmenter les parts de marché d’autres produits à fort potentiel comme le caoutchouc, le poivre ou le manioc.

Depuis le début de cette année, la Chine est le seul marché avec lequel les échanges commerciaux du Vietnam dépassent la barre des 100 milliards d'USD.

Pour le reste de l’année, les échanges commerciaux entre les deux pays continuent à augmenter, grâce à la mise en œuvre du projet pilote de construction des postes-frontières intelligents entre Lang Son au Vietnam et la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, qui promet d’augmenter de deux à trois fois la capacité de dédouanement des marchandises entre les deux parties.

Les marchandises vietnamiennes ont de nombreuses opportunités de pénétrer plus profondément le marché chinois. Dans le contexte de l’augmentation des coûts de transport maritime, de nombreuses entreprises chinoises recherchent des sources d’approvisionnement plus proches comme le Vietnam pour remplacer les fournisseurs européens. Les entreprises vietnamiennes, quant à elles, investissent dans l’expansion de leur production pour répondre à la demande chinoise d’importation de produits profondément transformés.

Selon les prévisions, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral entre les deux pays pourrait approcher voire franchir la barre des 200 milliards d'USD d’ici la fin de cette année.

