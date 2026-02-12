La Cité impériale de Huê fait revivre les traditions du Têt royal

Dans la soirée du 11 février, au sein du Phủ Nội Vụ (Service des affaires intérieures) de la Cité impériale de Huê, le Centre de conservation des monuments de l’ancienne capitale impériale a lancé le programme intitulé "Tết Hoàng cung" (Têt royal).

Le programme comprend une série d’activités culturelles originales recréant l’atmosphère du Têt traditionnel au cœur de l’ancien palais impérial. À cette occasion, le public peut participer à des jeux de cour et à des jeux populaires, découvrir des installations lumineuses immersives et savourer des spécialités culinaires du Nouvel An.

Le programme comprend également des spectacles artistiques, un concours de confection de bánh chưng'' et de bánh tét (gâteaux traditionnels de riz gluant), une procession rituelle d’offrandes de gâteaux aux ancêtres, ainsi que des démonstrations de calligraphie accompagnées de la remise de caractères porte-bonheur.

Dans ce cadre, le Musée des Antiquités royales de Huê assure la coordination et l’animation de plusieurs jeux emblématiques de la cour impériale et du folklore populaire. Les spectacles du Têt, incluant des représentations de ca Huê (chants traditionnels de Huê) et des chants célébrant le printemps, sont soigneusement mis en scène, contribuant à instaurer une atmosphère à la fois festive et profondément ancrée dans l’identité culturelle nationale.

Selon un représentant du Centre de conservation des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê, ce programme a pour objectif d’offrir au public et aux visiteurs des expériences culturelles riches de sens, de valoriser l’héritage royal de Huê et de raviver, tout en les diffusant, les saveurs et les couleurs du Têt traditionnel.

Le programme Têt royal se tient jusqu’au 12 février.

