Concert du Nouvel An 2026 "Vietnam - Chine : voisins d’amitié"

À l’occasion du succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, du 76ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine et de l’accueil du Nouvel An lunaire par les deux peuples, le concert du Nouvel An 2026 intitulé "Vietnam - Chine : voisins d’amitié" s’est tenu dans la soirée du 7 février à l’Opéra Hô Guom, à Hanoï.

Des représentants des dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam, ainsi que l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, ont assisté à l’événement.

Le concert était placé sous la direction de l’ambassade de Chine au Vietnam, du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et du ministère vietnamien de la Police, avec la coordination de plusieurs institutions culturelles des deux pays.

Le programme a réuni des artistes de premier plan de l’Opéra national de Chine, aux côtés d’artistes vietnamiens renommés, dont des artistes du peuple et des artistes méritants, offrant au public un espace musical riche en émotions où l’art s’est affirmé comme un pont de dialogue culturel.

Structuré en deux parties, le concert a conduit le public de l’univers musical traditionnel chinois vers des œuvres célébrant l’amitié Vietnam - Chine, avant de s’ouvrir à des extraits d’opéras classiques du répertoire mondial.

Les œuvres interprétées ont harmonieusement combiné l’essence de la musique chinoise et vietnamienne avec des chefs-d’œuvre classiques internationaux, créant un espace d’échanges culturels riche et multicolore, dans une rencontre entre l’esthétique orientale et la tradition académique occidentale.

Moment fort de la soirée, les artistes des deux pays ont interprété ensemble la chanson Auld Lang Syne ("Hữu nghị mãi bền lâu"), transmettant un message puissant de paix, d’amitié et de coopération tournée vers l’avenir durable entre le Vietnam et la Chine.

Selon les organisateurs, ce concert du Nouvel An 2026 illustre une fois encore l’esprit de bon voisinage et d’amitié traditionnelle unissant les deux nations, tout en véhiculant un message fort de paix, de coopération et de développement commun.

