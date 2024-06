Un festival culturel populaire vietnamien attendu à Berlin en juillet

Un festival culturel populaire vietnamien intitulé "Vivre à Berlin" sera organisé pour la première fois au Centre commercial Dông Xuân à Berlin, du 25 au 28 juillet, par les autorités municipales et du district de Lichtenberg.

Photo : VNA/CVN

Pendant le festival, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la culture populaire vietnamienne à travers la musique, la comédie, le cinéma, les spectacle et la cuisine, avec la participation de la jeune génération d'artistes vietnamiens ayant grandi à Berlin.

Lors d'un point presse donné le 27 juin, Martin Schaefer, maire du district de Lichtenberg, a déclaré que cet événement serait un symbole de l'amitié et des liens étroits qui existent depuis des décennies entre le Vietnam et l'Allemagne.

En plus des spectacles de musique live, d'art, de comédie et de danse, le festival proposera également le talk-show "Tracks & Talk" avec la participation de NASHI44, artiste, chanteur, rappeur et compositeur d'origine vietnamienne.

Un programme cinématographique vietnamien est prévu dans le cadre du festival, avec des courts métrages primés et des projections spéciales en avant-première de la nouvelle série de télévision ARD intitulée "Made in Germany" du réalisateur d'origine vietnamienne Ngô Ngoc Duc.

VNA/CVN