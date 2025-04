Festival culturel vietnamien 2025 à Osaka

Dans son discours d'ouverture, le consul général du Vietnam à Osaka, Ngô Trinh Hà, a déclaré que ce festival était non seulement une occasion de préserver et de promouvoir la culture vietnamienne, mais aussi un moyen de faire connaître le Vietnam et son peuple aux amis japonais.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé sa conviction qu'il s'agissait d'une occasion pour la communauté vietnamienne d'Osaka, comme dans tout le Japon, de se rencontrer, de renforcer la solidarité et de se soutenir mutuellement pour s'intégrer à la société locale.

La présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, Lê Thuong, a déclaré que le festival de cette année proposait une variété d'activités passionnantes, notamment la 8e reconstitution de la cérémonie d'anniversaire de la mort des rois Hùng à Osaka, la création d'une carte du Vietnam avec la participation de centaines de personnes, des expositions de costumes traditionnels et des spectacles d'artistes vietnamiens célèbres.

Le festival comprend également des stands de présentation de produits vietnamiens, un espace restauration et des jeux folkloriques traditionnels.

Yamasaki Hisaki, directeur du bureau de la culture et du tourisme de la ville de Sakai, a déclaré que depuis l'établissement du jumelage de Sakai avec la ville vietnamienne de Dà Nang en février 2019, les échanges et la coopération avec le Vietnam se sont renforcés et étendus dans de nombreux domaines. Il a exprimé l'espoir que, grâce à ce festival, les Japonais comprendront mieux la culture et le charme du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre le Vietnam et la ville de Sakai, ainsi qu'entre le Vietnam et le Japon.

VNA/CVN