Promouvoir leur coopération commerciale Vietnam - Inde

Depuis que le Vietnam et l'Inde ont établi un partenariat stratégique intégral en 2016, les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 2,5 pour atteindre près de 15 milliards d’USD en 2023, tandis qu'il reste un grand potentiel d'investissement et de coopération commerciale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, la coopération commerciale est un pilier important des relations entre le Vietnam et l'Inde, avec des réalisations impressionnantes.

Un représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que l'Inde est actuellement le premier partenaire économique du Vietnam dans la région de l'Asie du Sud et le 8e partenaire commercial mondial. Notamment, les échanges avec l'Inde représentent environ 80% du chiffre d'affaires total des échanges du Vietnam avec les pays d'Asie du Sud, qui a considérablement augmenté.

La croissance annuelle du chiffre d'affaires des échanges entre le Vietnam et l'Inde a augmenté de 17,3% au cours de la période 2011-2016 et de 12% au cours de la période 2017-2023. Au premier semestre 2024, le chiffre a augmenté de 2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,18 milliards d’USD.

Les principales exportations du Vietnam vers l'Inde comprennent les ordinateurs et l'électronique, les téléphones portables et leurs accessoires, les machines et équipements, l'acier et d'autres métaux, les produits chimiques, les chaussures, les vêtements, le caoutchouc et les produits du bois. Parallèlement, le Vietnam importe d'Inde des produits techniques, des produits agricoles, des produits chimiques et pharmaceutiques, de l'électronique, des minéraux, du coton et des textiles, ainsi que des plastiques.

Le 4e plus grand marché de poivre du Vietnam

L'Inde a consommé 50% du volume total des exportations d'anis étoilé du Vietnam. Au cours de l'exercice 2022-2023, le Vietnam a fourni 32.650 tonnes de cannelle à l'Inde, ce qui représente 80% des importations totales de ce produit en Inde.

Photo : VNA/CVN

L'Inde est le quatrième plus grand marché de poivre du Vietnam, consommant 6.813 tonnes d'une valeur de 28 millions d’USD, en hausse de 46,5% en volume et de 90,6% en valeur.

En particulier, avec une population importante, l'Inde a une énorme demande de marché pour la cannelle, l'anis étoilé et les herbes médicinales. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce , les échanges commerciaux entre les deux pays n'ont pas encore égalé le potentiel des deux parties.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB du Vietnam augmentera de près de 6% en 2024. La bonne croissance économique et la stabilité macroéconomique sont des facteurs extrêmement importants pour attirer les investissements, faciliter la production et les activités commerciales des entreprises vietnamiennes et indiennes.

En outre, le Vietnam et l'Inde ont lancé des vols directs entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, la ville de Dà Nang et de nombreuses villes indiennes telles que New Delhi et Mumbai avec une fréquence de près de 50 vols par semaine, ce qui permet aux personnes et aux entreprises du Vietnam et de l'Inde de se rendre plus facilement dans le pays de l'autre.

Cependant, les exportations vers l'Inde ne représentent actuellement que 2,1% du total des exportations du Vietnam vers le monde, tandis que les importations en provenance d'Inde ne représentent que 1,97% du total du pays d'Asie du Sud-Est.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a conseillé aux entreprises d'augmenter les exportations de fruits transformés, de fruits frais, de thé, de café, d'épices, de céréales et de noix, ainsi que de poisson tra vers l'Inde, et a recommandé aux entreprises indiennes de fournir davantage de matières premières pour les textiles, les chaussures, les composants et les pièces détachées pour les industries de la téléphonie mobile, de l'électronique et de la fabrication mécanique du Vietnam.

Nguyên Thi Thu Hiên, vice-présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie des importateurs indiens (IICCI), a estimé que pour conquérir le marché géant de l'Inde, les entreprises devraient accorder plus d'attention à l'instauration d'une relation de confiance et d'une relation positive à long terme avec les partenaires indiens.

VNA/CVN