Les nouvelles lois relatives à l’immobilier, un catalyseur pour le marché intérieur

La Loi foncière, la Loi sur le commerce immobilier et la Loi sur le logement, qui entreront toutes en vigueur à partir du 1 er août 2024, devraient aider à éliminer les obstacles aux projets immobiliers et à promouvoir la transparence du marché, selon des habitués du secteur.

L’Association vietnamienne des courtiers immobiliers (VARS) prévoit que le marché immobilier connaîtra une reprise marquée durant le reste de l’année dans un contexte d’amélioration de la croissance économique, des taux d’intérêt et des décaissements d’investissements publics.

Vo Hông Thang, directeur du conseil et du développement de projets du groupe DKRA, a déclaré au journal Lao Dông (Travail) que les entreprises ont placé de grands espoirs dans les documents juridiques qui les aideront à raccourcir le délai de traitement et de délivrance des permis, économisant ainsi leur capital d’investissement.

Le vice-président de la VARS, Nguyên Quôc Khanh, a souligné la nécessité de s’attaquer aux questions liées au capital pour assurer une reprise en douceur du marché, même si les nouvelles lois auraient des effets positifs.

Selon Dô Viêt Chiên, vice-président de l’Association nationale vietnamienne de l’immobilier, ces documents faciliteront la mise en œuvre du projet de construction d’un million de logements sociaux, pour atteindre 1,06 million d’unités d’ici 2030.

Cependant, les investisseurs peinent encore à accéder au foncier et au capital, tout en étant confrontés à des obstacles administratifs, a-t-il noté, suggérant aux localités d’ajuster leurs programmes et plans de logement avec des objectifs spécifiques fixés pour 2024-2025 et de revoir leur fonds foncier pour le logement social.

