PV Drilling signe un contrat avec Drillmec pour l'acquisition d'une unité de reconditionnement hydraulique

Photo : CTV/CVN

PV Drilling a lancé ce projet d'achat d'un nouvel ensemble d'équipements HWU pour servir les entrepreneurs pétroliers et gaziers au Vietnam et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ce segment de services présente encore un fort potentiel de développement dans la région, alors que les gisements pétroliers et gaziers matures arrivent progressivement en fin de cycle d’exploitation.

Au cours des dernières années, PVD Tech, une unité membre de PV Drilling, a fourni avec succès des clients tels que Vietsovpetro et la joint-venture Cuu Long JOC sur le marché intérieur, accumulant ainsi une grande expérience dans ce domaine.

Photo : CTV/CVN

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de PV Drilling, Nguyên Xuân Cuong, a souligné l'importance de ce projet dans la stratégie d'investissement et de développement commercial de l'entreprise.

Il a exprimé sa confiance dans le succès de ce service et espère que cette cérémonie marque le début de nouvelles opportunités de coopération entre les deux entreprises.

En plus de développer sa part de marché dans la fourniture d'appareils de forage auto-élévateurs polyvalents en Asie du Sud-Est, PV Drilling prévoit de promouvoir les services accompagnant ces appareils, y compris les services groupés.

Photo : CTV/CVN

L'entreprise envisage également d'augmenter ses investissements dans de nouvelles plates-formes et équipements de forage pour répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et régionaux, notamment en fournissant des HWU à la Malaisie et à l'Indonésie, dès 2026.

Giuseppe Falbo, représentant de Drillmec, a exprimé son désir de continuer à coopérer avec PV Drilling tout au long du projet et s'est engagé à livrer le groupe d'équipements HWU dans les délais impartis, en garantissant la qualité.

Le HWU utilise une technologie hydraulique pour glisser et déposer les équipements de réparation des puits de pétrole et de gaz. La période de mise en œuvre du contrat est de 10 mois à compter de la date de signature.

L'achat de ce nouvel ensemble d'équipements HWU revêt une grande importance pour l'investissement de PV Drilling en 2024 et à long terme, avec l'objectif d'aider l'entreprise à fournir des services aux clients nationaux et régionaux.

Tuê Minh/CVN