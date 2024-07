Premier semestre

Le commerce entre le Vietnam et le Mexique s'élève à 3,1 milliards d'USD



Ce livre comprend 13 chapitres contenant des informations pratiques et concises sur l’économie vietnamienne, le commerce extérieur, des informations actualisées sur le commerce bilatéral, les domaines et produits potentiels, ainsi que des outils utiles liés à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que les contacts utiles au Vietnam.

S’exprimant lors de la cérémonie tenue lundi 29 juillet à Mexico, le président du COMCE Occidente, Miguel Ángel Landeros, a souligné que ce vade-mecum fournit de nombreuses informations précieuses relatives à l’environnement des affaires au Vietnam, tout mettant en avant les opportunités, les défis ainsi que ainsi que les méthodes les plus appropriées pour développer les affaires au Vietnam.

Le responsable a déclaré que les relations entre le Vietnam et le Mexique étaient promues dans tous les domaines tels que la politique, l’économie, le commerce, la culture, l’éducation et le tourisme. Il a également affirmé que le commerce bilatéral continuera à croître fortement lorsque les deux pays sont tous membres du CPTPP.

Par ailleurs, s’exprimant en ligne, l’ambassadeur du Mexique au Vietnam, Alejandro Negrín, a fait savoir que le commerce entre les deux pays avait connu une croissance exponentielle depuis l’entrée en vigueur du CPTPP, indiquant que ce guide devra participer du soutien aux entreprises mexicaines désireuses d’exporter ou d’élargir leurs activités sur le marché vietnamien.

Pour sa part, l’ambassadeur vietnamien Nguyên Van Hai a affirmé que le commerce bilatéral disposait encore d’une grande marge de développement, d’autant plus que le Vietnam et le Mexique sont tous deux de grands marchés et présentent de nombreuses similitudes telles que la taille de la population et le pouvoir d’achat et la complémentarité de produits et secteurs.

Ce livre constitue donc non seulement un outil utile pour aider les entreprises mexicaines à tirer le meilleur parti des opportunités d’affaires et d’investissement au Vietnam, mais aussi un cadeau spécial pour les milieux d’affaires des deux pays à l’approche du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a-t-il plaidé.

Selon l’Office du commerce du Vietnam au Mexique, le commerce entre les deux pays a atteint 3,1 milliards d'USD au premier semestre de cette année, en hausse de 22% par rapport à la même période en 2023, dont les exportations vietnamiennes au Mexique ont augmenté de 22,2% pour atteindre 2,64 milliards d'USD.

