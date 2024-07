Promouvoir le rôle des femmes dirigeantes des coopératives de l’Asie-Pacifique

Photo : BTC/CVN

L’événement, intitulé “Asia-Pacific Women CEOs in Cooperatives Summit” en anglais, permet aux femmes dirigeantes, directrices et entrepreneures du secteur des coopératives de mieux identifier les défis et les problèmes émergents en matière de développement économique, de coopérer et de partager leurs expériences pour encourager les femmes à participer et à diriger des coopératives.

Lors de l’ouverture du Sommet, la présidente de l'Alliance des coopératives du Vietnam (Vietnam Cooperative Alliance - VCA), Cao Xuân Thu Vân, a souligné que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le développement économique étaient des préoccupations mondiales et régionales.

De nombreuses coopératives, créées et dirigées par des femmes, fonctionnent efficacement, contribuant à la création d'emplois et à l’augmentation des revenus, a-t-elle affirmé.

Selon elle, le secteur agricole vietnamien, bien qu'il manque de données complètes, montre des signes prometteurs de leadership féminin, avec au moins 10% de femmes occupant des postes de direction dans 18.340 coopératives agricoles et 85 % des travailleuses ayant un emploi stable dans ce domaine.

Photo : DBND/CVN

Le programme OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), un moteur clé du développement rural, compte 39% d'entités dirigées par des femmes et 20% des coopératives ayant des produits OCOP enregistrés sont gérées par des femmes.

La présidente de la VCA a également souligné les politiques et mécanismes du gouvernement vietnamien qui encouragent la participation des femmes au développement de l’économie collective et à la création de coopératives. Elle a notamment cité un projet approuvé en janvier 2023, qui soutient les coopératives dirigées par des femmes et vise à créer des emplois pour les travailleuses d'ici 2030. En outre, la stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour 2021-2030 vise au moins 27% de femmes directrices ou gérantes de coopératives d'ici 2025 et 30% d'ici 2030.

Présent au sommet, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de sa Commission des relations extérieures, a décrit l'économie collective et les coopératives comme des composantes vitales de l'économie nationale, jouant un rôle important dans le développement socio-économique.

Il a encouragé la VCA à collaborer de manière proactive avec les ministères et agences concernés pour lancer des initiatives qui renforcent le rôle des femmes gestionnaires et dirigeantes dans les coopératives, soutenant ainsi la stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour 2021-2030.

Le Sommet se poursuit jusqu'au 31 juillet, avec des débats sur les défis et les opportunités pour les femmes dans les coopératives.

VNA/CVN