Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 aura lieu en août prochain

Lundi 29 juillet dans la mégapole du Sud, la Compagnie générale de foires et de la publicité du Vietnam (Vinaxad), en collaboration avec l'Association municipale de l'alimentation et des denrées alimentaires (FFA) a organisé une conférence de presse pour présenter la 28 e édition du Salon international de l'alimentation, des boissons et des machines d'emballage professionnel (VietFood & Beverage - ProPack Vietnam) 2024.

La présidente de la FFA et représentante du comité d'organisation du Salon international, Ly Kim Chi, a déclaré que "Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 est un événement important du domaine d’exercice de la FFA et une partie indispensable des activités commerciales en croissance exponentielle". Il aide les entreprises vietnamiennes à élargir leur coopération, à promouvoir la production en coentreprise, à appliquer des sciences et technologies avancées de pointe ainsi que les protocoles de gestion moderne des partenaires étrangers. Les entreprises étrangères quant à elle, choisissent grâce à l'exposition, des entreprises appréciées pour leurs relations de coopération en matière d'investissement dans les secteurs potentiels de la production et de la transformation de boissons et aliments du Vietnam.

Ly Kim Chi a ajouté que dans le contexte actuel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, qui connaît de nombreux changements positifs, et avec l'avantage des conditions naturelles associées à l'orientation vers le développement de l'agriculture de haute technologie, des produits agricoles et aliments transformés du Vietnam sont actuellement présents dans plus de 180 pays et territoires. Pour sa part, l'industrie agroalimentaire est l'une des quatre industries prioritaires pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, représentant 13,78% de la valeur totale de la production industrielle et contribuant à 13,69% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie de la localité. L'indice de production industrielle de cette industrie a augmenté d’en moyenne 7,04% par an sur la période 2018-2022.

Participation de 900 entreprises vietnamiennes et étrangères

Du 8 au 10 août au Centre des conférences et des expositions de Sài Gon (SECC), dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, avec une surface d'exposition de 36.000 m², Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 réunira environ 1.200 stands venus de 900 entreprises de plus de 20 pays et territoires. L'événement devrait attirer plus de 25.000 visiteurs.

Selon le comité d'organisation, le salon international attirera de nombreux pavillons internationaux tels que l'Inde, la Pologne, Taïwan (Chine), la République de Corée, l'Indonésie, la Russie, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Chine...

Cette 28e édition accueillera également de nombreuses entreprises vietnamiennes réputées telles que Masan Consumer, Tân Nhât Huong, Dân On, Binh Vinh, Luong Gia, Intermix, Richy, Golden Rice, DH Food, Yilin...

Outre les produits transformés et les boissons du secteur alimentaire, de nombreuses entreprises d’équipements technologiques les plus avancés dans le domaine de la transformation, de l'emballage et de l'étiquetage des aliments et des boissons participeront également : Food and Beverage Corporation Liksin Industry - Printing - Packaging, Song Hiep Loi Company, V.M.S Trading & Engineering Company Limited, contribuant toutes à créer une exposition riche et diversifiée.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Dang Khanh, directeur général adjoint de Vinaxad et représentant du comité d'organisation, l'un des points forts de l'édition 2024 sera une série de séminaires spécialisés, autour de sujets d'importance capitale pour les entreprises dans le processus d’intégration économique du monde. Deux de ces séminaires importants auront pour intitulés : “Vers un net-zero : stratégies et solutions pour la réduction du carbone dans l'industrie alimentaire” et “Emballages verts - tendances inévitables des emballages alimentaires”.

Un certain nombre d'autres activités importantes seront également organisées pour l’occasion, tels qu’un programme des visites et de rencontres d’entreprises opérant dans le parc industriel de Long Hâu, un atelier spécialisé dans les boissons “Classe sucrée Ohla (Sweet class Ohla)- Fier des fruits vietnamiens”, un autre autour de la cuisine en deux thèmes “L'art du dressage du filet mignon sous vide (bœuf mijoté servi avec une sauce au vin rouge) et “L'art du dressage des plats de bœuf Wellington.

Texte et photos : Tân Dat/CVN