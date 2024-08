Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse

Le Vietnam a exporté pour 34,27 milliards d'USD de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des sept premiers mois de 2024, soit une hausse de 18,8% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo : VNA/CVN

Le secteur a affiché un excédent commercial de 9,42 milliards d'USD, soit une augmentation de 60% en rythme annuel.

En juillet seulement, les exportations de ces produits ont totalisé 5,11 milliards d'USD, enregistrant une hausse de 18,2% sur un an.

Entre janvier et juillet, les produits agricoles ont généré 18,21 milliards d'USD (+23,4%) ; les produits sylvicoles, 9,41 milliards d'USD (+21,1%) ; les produits aquatiques, 5,29 milliards d'USD (+7,3%), et les produits d'élevage, 288 millions d'USD (+4,8%).

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural indique que plusieurs produits clés tels que le bois et ses produits dérivés, le café, le riz, la noix de cajou, les fruits et légumes, les crevettes et le poisson tra, ont tous vu leurs chiffres d'affaires à l'exportation augmenter.

Photo : VNA/CVN

En termes de marchés, les États-Unis, la Chine et le Japon sont restés les trois principaux débouchés, enregistrant une hausse annuelle de 21,6%, 11,3% et 4% respectivement.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural poursuit ses efforts pour faciliter l'exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, notamment vers la Chine, les États-Unis, le Japon ou l’UE. En parallèle, les organes compétents travaillent activement à l'ouverture de nouveaux marchés à fort potentiel tels que les pays musulmans, le Moyen-Orient et l'Afrique.

VNA/CVN