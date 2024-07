Les ventes au détail de biens et services de consommation en hausse de près de 10%

>> Ventes au détail des biens et services en hausse de 8,2%

>> Les ventes au détail de biens et services en hausse de 8,5% en quatre mois

>> Les ventes au détail de biens et services de consommation en hausse de 9,5%

Photo : VNA/CVN

Entre janvier et juillet, le montant s'est chiffré à 3.625 billions de dôngs, soit une hausse annuelle de 8,7% en variation annuelle.

Sur le total, les ventes au détail de biens ont été estimées à 280.100 milliards de dôngs, représentant 77,3% du total et en hausse de 7,4% sur un an (en hausse de 4,3% si l'on exclut le facteur prix).

Le prix de l'alimentation et des produits alimentaires a bondi de 10,7%, celui des appareils électroménagers, outils et équipements de 11,1%, de l'habillement de 9,1%, des véhicules (hors automobile) de 3,4% et des produits culturels et éducatifs de 11,2%.

Une augmentation annuelle a été observée dans les revenus de la vente au détail de biens dans de nombreuses localités, notamment Quang Ninh avec 10,2%, Dà Nang 7,8%, Cân Tho 7,6%, Hanoï 6,6% et Hô Chi Minh-Ville 6,3%.

Les revenus des services d'hébergement et de restauration au cours des sept premiers mois de l'année ont été estimés à 419.200 milliards de dôngs, en hausse de 11,6% sur un an, tandis que ceux des services de tourisme et de voyage ont bondi de 31,8% à 352.000 milliards de dôngs.

Afin d'assurer l'approvisionnement en biens essentiels et de développer le marché intérieur d'ici la fin de l'année, l'Office général des statistiques a proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce d'accélérer l'examen et le perfectionnement de certains documents juridiques au service de la gestion de l'État dans le domaine du marché intérieur, afin de garantir la compatibilité avec la situation pratique, de servir efficacement la gestion macroéconomique et les activités commerciales et d'échange de la population et des entreprises.

VNA/CVN