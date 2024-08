Des ambassadeurs économiques en intégration

>> Le Premier ministre donne les principales tâches de la diplomatie économique

>> Conférence sur la diplomatie économique 2024 à Hanoï

>> Le Premier ministre exhorte à promouvoir la diplomatie économique

Photo : VNA/CVN

L’Europe est connu pour être le troisième marché d’exportation du Vietnam, avec sa population de plus de 740 millions d’habitants et un PIB dépassant 18.000 milliards d’USD. Les Européens aiment les marchandises du Vietnam, notamment dans les domaines des ustensiles ménagers, de la nourriture, des produits agricoles et de l’artisanat.

Bons signes du marché européen

Lors d’une réunion avec les conseillers commerciaux vietnamiens de l'Europe organisée le 18 juillet en Italie par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), le conseiller commercial vietnamien en Russie, Duong Hoàng Minh, a déclaré que le commerce entre le Vietnam et la Russie connaissait une reprise positive. Grâce aux efforts conjoints des deux parties, les difficultés ont été progressivement résolues.

Depuis le 4 juin 2023, la compagnie aérienne russe IAERO propose notamment deux vols directs entre la Russie (Irkoutsk) et le Vietnam (Hanoï) par semaine. La liaison aérienne directe entre Moscou et Hô Chi Minh-Ville a repris fin janvier avec une fréquence de trois vols par semaine. Actuellement, les deux pays ont assoupli les politiques de visas pour leurs citoyens. Ces efforts ont contribué à la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays. En 2023, le commerce bilatéral atteignait 3,6 milliards d’USD, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2022. Au premier semestre de cette année, le commerce bilatéral a atteint 2,34 milliards d’USD, en hausse de 45,4% en glissement.

Selon Trân Ngoc Quân, conseiller commercial du Vietnam auprès de Belgique et de l’UE, le commerce entre le Vietnam et l’UE s’est développé rapidement et fortement suite à la signature de l’accord de libre-échange Union européenne - Vietnam (EVFTA). Le volume des échanges de marchandises a connu une croissance significative, avec parfois une augmentation à deux chiffres.

“Les entreprises vietnamiennes se sont coordonnées de manière proactive avec les services commerciaux pour vérifier leurs partenaires et construire ensemble l’image des produits et des entreprises vietnamiennes. Par conséquent, le prestige des services commerciaux du Vietnam s’est de plus en plus amélioré, contribuant à permettre aux entreprises nationales d’accéder à l’UE et d’explorer les marchés potentiels”, a souligné M. Quân.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN et le 17e mondial en termes d’échanges de marchandises avec l’Europe. Les principales exportations du Vietnam vers l’UE sont les chaussures, le textile, les produits agricoles et électroniques, tandis que les importations au Vietnam comprennent les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les moyens de transport de haute technologie.

Sur le marché nordique, Nguyên Thi Hoàng Thuy, conseillère commerciale du Vietnam en Suède, chargée de l’Europe du Nord, a déclaré que l’agence mettait en œuvre des activités de promotion du commerce, particulièrement, l’exploitation d’un “Service commercial” via deux sites en vietnamien (fournissant des informations sur les cinq marchés) et en anglais pour les entreprises nordiques qui souhaitent en savoir plus sur l’environnement des investissements et des affaires au Vietnam. Il s’agit d’un canal publicitaire gratuit pour les entreprises et les produits vietnamiens.

Solutions pour une croissance durable

Malgré la reprise positive, le conseiller commercial Duong Hoang Minh a estimé que les coopérations commerciales bilatérales entre le Vietnam et la Russie étaient confrontées à de grands défis dans le contexte actuel difficile pour l’économie mondiale. Ainsi, les deux pays doivent modifier rapidement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’EAEU (Union économique eurasiatique regroupant le Bélarus, le Kazakhstan, la Russie, l’Arménie et le Kirghizistan) afin de le rendre plus favorable aux entreprises, notamment en supprimant les mesures de sauvegarde pour les exportations de chaussures et de vêtements du Vietnam vers l’EAEU ; en facilitant les investissements des entreprises vietnamiennes en Russie dans les domaines de la transformation des produits agricoles, des aliments et boissons, des fruits de mer, des vêtements et de la production de meubles et d’appareils électroménagers ; et en retour, en stimulant les investissements des entreprises russes au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le service commercial du Vietnam en Belgique et l’UE ont proposé de se connecter à des entreprises locales dirigées par des Vietnamiens d’outre-mer pour promouvoir le commerce bilatéral, car ils sont très actifs dans la vente de produits agricoles et alimentaires vietnamiens sur ce marché et savent comment tirer pleinement parti de l’EVFTA dans ce domaine.

Mme Thuy a également mis en exergue l’édification de bases de données pour les entreprises, les secteurs et les réglementations nationales, en anglais sur la plateforme numérique pour faciliter la recherche et l’utilisation par les entreprises étrangères ; et avec la nécessité d’une méthode similaire pour les entreprises vietnamiennes.

En plus du MoIT, on a également fixé des objectifs spécifiques pour le marché européen, comme l’augmentation de la proportion du marché européen à 16-17% du chiffre d’affaires total des exportations en 2025 et de 18-19% en 2030 ; tandis que la proportion en provenance de l’UE dans le chiffre d’affaires total des importations s’élèverait à 8-9% en 2025 et à 10-11% en 2030. Pour atteindre ces objectifs, le ministère a introduit un groupe de mesures pour garantir une croissance durable à long terme sur le marché européen. Il a également souligné plus particulièrement des solutions sur la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources pour le développement des exportations et des services logistiques, notamment celles visant à renforcer la coopération en matière d’investissement et d’exploitation des centres logistiques à l’étranger pour stimuler les importations et les exportations du Vietnam auprès des partenaires européens.

Dan Thanh/CVN