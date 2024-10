Promouvoir les relations entre le Vietnam et le Qatar

La visite intervient après le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1993-2023), a déclaré le diplomate, notant les progrès réalisés dans les relations, avec des échanges et des visites réguliers de délégations de haut niveau, et la signature de nombreux documents de coopération.

Les deux parties ont l'intention de se concentrer sur la coopération dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce, de l'industrie halal, du tourisme, de l'énergie propre et de la croissance verte, a-t-il déclaré, soulignant l'intérêt manifesté par les dirigeants du Qatar, en particulier l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pour le renforcement des liens bilatéraux.

Il a déclaré que les dirigeants des deux pays partageaient une vision commune et un souhait de porter les relations bilatérales à un nouveau hauteur, en s'alignant sur le potentiel et la position de chaque partie.

Au cours de la visite, un certain nombre d'accords de coopération et de protocoles d'accord devraient être signés, visant à approfondir les relations bilatérales et à les porter à un niveau supérieur, a-t-il déclaré, exprimant son optimisme quant au fait que les relations entreront dans une nouvelle ère après les 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques.

Les deux parties souhaitent renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, l'investissement, le travail, la culture, le tourisme et l'éducation, ainsi que l'énergie verte, la transformation numérique et l'industrie halal.

Au cours des dernières années, ils ont signé de nombreux accords de coopération et protocoles d'accord, et ont constaté des progrès dans les liens commerciaux et d'investissement, a-t-il déclaré. Concrètement, le commerce bilatéral a atteint 2,74 rials qataris (environ 754 millions de dollars) en 2023 et 2,15 milliards de rials qataris au cours des neuf premiers mois de cette année. Cependant, les relations commerciales et d'investissement bilatérales n'ont pas encore répondu à leurs attentes et à leur potentiel, a-t-il souligné.

L'ambassadeur s'est déclaré convaincu que cette visite contribuerait de manière significative à renforcer la coopération, ouvrant la voie à une augmentation substantielle des investissements et du commerce à l'avenir. Il a exprimé son admiration pour le développement rapide du Vietnam et a hautement apprécié son rôle important dans la région.

L'ambassadeur a déclaré qu'il encourageait les entreprises et les fonds d'investissement qataris à intensifier leurs opérations au Vietnam, en particulier dans les domaines d'intérêt mutuel tels que le pétrole et le gaz, les infrastructures et l'agriculture, ainsi que les secteurs émergents comme les technologies vertes, les semi-conducteurs et les véhicules électriques.

Il a souligné le rôle important du secteur privé dans la promotion des relations bilatérales, affirmant qu'il pensait que le Qatar servirait de passerelle pour le Vietnam vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, tandis que le Vietnam pourrait servir de pont entre le Qatar et l'Asie-Pacifique.

Selon le diplomate, les entreprises et les investisseurs qataris sont impatients d'explorer les opportunités d'investissement au Vietnam dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'immobilier et la banque.

Il a appelé les entreprises et les investisseurs vietnamiens à rejoindre le marché qatari, où ils peuvent bénéficier d'un environnement d'investissement favorable, de politiques préférentielles et d'infrastructures soutenant les investissements étrangers dans tous les secteurs.

Khalid Ali Abdullah Abel s'est engagé à faire tout son possible pour aider les entreprises et les investisseurs qataris à explorer les perspectives économiques et d'investissement au Vietnam, et à faciliter les liens entre les secteurs privés des deux pays.

VNA/CVN