Le 4e atelier théorique entre les partis communistes vietnamien et français

Le 4 e atelier théorique entre le Parti communiste vietnamien (PCV) et le Parti communiste français (PCF) s'est tenu à Hanoï le 29 octobre sous le thème "La sécurité humaine dans un monde en mutation et la pratique des politiques de réponse du Vietnam et de la France".

Le membre du Bureau politique, président de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil théorique central, le professeur Dr. Nguyên Xuân Thang et le secrétaire national du PCF Fabien Roussel ont coprésidé l'événement.

Présentant lors de l'événement, Nguyên Xuân Thang a déclaré que l'atelier était une activité d'une importance politique et scientifique importante pour les deux partis afin de partager les réalisations théoriques et les expériences pratiques dans la mise en œuvre des politiques et des lignes directrices pour assurer la sécurité humaine.

Le PCV attache toujours de l'importance à la promotion et au maintien du facteur humain, en plaçant l'être humain au centre de la stratégie de développement, en complétant et en perfectionnant constamment la réflexion théorique sur la sécurité humaine et en la mettant en pratique pour assurer le développement global de l'être humain et la durabilité de la société.

Par ailleurs, Fabien Roussel a affirmé que la solidarité entre les deux Partis est le résultat d'une longue histoire de liens étroits, fondée par le Président Hô Chi Minh depuis qu'il a participé à la fondation du PCF au Congrès de Tours en 1920.

En tant que pivot de l'unité et de la solidarité des forces de gauche et progressistes en France, le PCF soutient toujours tous les efforts et initiatives visant à développer et à renforcer les relations entre le Vietnam et la France dans l'intérêt commun des deux peuples, a-t-il déclaré.

Tenu tous les trois ans depuis 2012, l'atelier était l'une des activités de coopération entre le PCV et le PCF, offrant aux deux partis une opportunité de partager des contenus théoriques et des expériences pratiques pour améliorer l'efficacité des activités de chaque Parti.

