Le leader du Parti demande de construire une culture d’intégrité dans la société

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a exhorté mercredi 30 octobre à construire une culture d’intégrité, exempte de corruption, de gabegie et de négativité parmi les fonctionnaires, les membres du Parti et la population, créant ainsi un effet d’entraînement positif dans la société.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une réunion de la permanence du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, le secrétaire général Tô Lâm, chef dudit comité de pilotage central, a demandé de faire de la pratique d’intégrité, de non-corruption, de non-gabegie, de non-négativité un travail "librement consenti" et "volontaire" au même titre que "la nourriture, l’eau et l’habillement quotidien".

Soulignant que la lutte contre la gabegie a une position équivalente à celle contre la corruption et la négativité, il a exhorté à faire de la lutte contre la gabegie une norme éthique et sociale qui doit être introduite dans les règlements intérieurs de chaque agence, de chaque village et dans les documents du Parti.

Le travail de prévention, de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité est associé au développement socio-économique et à la réalisation des objectifs fixés par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, a-t-il déclaré.

Mettant en garde contre tout usage abusif de ce travail pour entraver les activités de développement ou prendre des intérêts personnels, il a indiqué que ce travail doit être mené efficacement dans le but ultime de ne pas laisser les individus détourneurs de biens publics et corrompus participer aux comités du Parti à tous les niveaux.

Il faut continuer à créer des changements vigoureux dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité aux niveaux local et de base, a-t-il souligné, recommandant au comité de pilotage central d’étudier et de diriger le déploiement des contenus essentiels et des percées.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé de réviser, d’amender et de compléter les règlements du Parti et les lois de l’État relatifs à la prévention et la lutte contre la gabegie, de sanctionner les grandes affaires de gabegie, avec l’accent mis dans l’immédiat sur le traitement des problèmes en suspens des projets nationaux et des projets à faible efficacité causant des pertes et gaspillages.

Il faut promulguer dans les meilleurs délais les instructions du comité de pilotage central sur la réalisation des contenus du travail de prévention et de lutte contre la gabegie, dont l’identification des actes et manifestations de la gabegie, la responsabilisation des comités et organisations du Parti, des agences, des fonctionnaires, des membres du Parti et des chefs hiérarchiques, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN