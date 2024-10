Visite de travail d'une délégation de la province de Lào Cai au Mexique

Cette visite, une activité d’affaires étrangères via le canal du Parti, visant à porter des relations Vietnam - Mexique au niveau d'un partenariat intégral ainsi qu'à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025.

Au cours de sa visite, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Dang Xuan Phong, s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti travailliste (PT) du Mexique, Alberto Anaya Gutierrez, et a rencontré le membre de la Chambre des députés, Mme Magnadela Nunez, ainsi que des responsables du PT. La délégation de Lai Cai a également visité l'ambassade du Vietnam à Mexico et a étudié des modèles de développement du tourisme durable dans plusieurs localités.

Lors de son entretien avec le secrétaire général du PT Alberto Anaya Gutierrez, Dang Xuan Phong a félicité le PT pour le succès remporté aux dernières élections générales en tant que parti politique de la coalition au pouvoir. Il a souligné que cette victoire confirmait non seulement la position croissante du PT dans la vie politique mexicaine, mais constituait également une victoire commune des forces de gauche de la région latino-américaine.

Il a également reconnu et apprécié les sentiments particuliers et le soutien concret qu'Alberto Anaya Gutierrez a apporté au Président Hô Chi Minh, au Parti communiste du Vietnam (PCV) et au peuple vietnamien.

A cette occasion, Dang Xuan Phong a également présenté les atouts de la province de Lào Cai en matière de développement socio-économique et a appelé les partis mexicains à promouvoir la coopération entre des localités de Lao Cai et du Mexique dans les temps à venir.

De son côté, le leader du PT a exprimé son admiration pour la lutte de libération nationale du peuple vietnamien et du président Ho Chi Minh, affirmant que le succès actuel du Vietnam doit être attribué au rôle clé du PCV dans la mise en pratique efficace de la pensée et de la vision du président Ho Chi Minh.

Selon lui, les résultats économiques positifs obtenus dans le processus du Renouveau initié par le PCV en 1986 ainsi que les indicateurs de croissance rapides et stables ces dernières années ont progressivement transformé le Vietnam d'un pays agricole en une puissance industrielle.

Il a déclaré que les deux parties devaient étudier de nouveaux mécanismes de coopération pour rendre la relation plus efficace et plus concrète.

Lors de son séjour au Mexique, la délégation de Bac Ninh a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et a déposé des gerbes de fleurs au Monument Ho Chi Minh dans le Parc de la Liberté des Ethnies à Mexico.

