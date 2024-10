Vietnam - Arabie saoudite : coopération dans l'industrie et les ressources minérales

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a rencontré le 30 octobre à Riyad Bandar Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, à l'occasion de sa participation à la 8 e Conférence "Future Investment Initiative" (FII8) et de sa visite de travail en Arabie saoudite.

Le ministre Bandar Ibrahim Al-Khorayef, également et président du sous-comité saoudien du Comité intergouvernemental Arabie saoudite - Vietnam, a exprimé son admiration pour le processus d'industrialisation et de modernisation du Vietnam au cours de ces 20 dernières années. Il a affirmé qu'avec la Vision 2030, l'Arabie saoudite souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines où l'une des parties a des atouts et l'autre a une demande, en se concentrant sur des secteurs prioritaires tels que l'automobile, la haute technologie, la transformation alimentaire, la chimie, la pharmacie, l'exploitation minière, le secteur Halal et d'autres industries technologiques.

Pham Minh Chinh a salué les grandes réalisations obtenues par l'Arabie saoudite lors de ces derniers temps, notamment dans la diversification de l'économie, le développement des secteurs économiques non-pétroliers, la promotion de l'application des sciences et technologies, l'expansion des relations économiques internationales... Il a apprécié les évolutions positives dans les relations bilatérales au cours des 25 dernières années (1999-2024). Cependant, il a estimé que les relations économiques, commerciales et d'investissement ne correspondent pas encore à celles politiques.

Une collaboration étroite

Pham Minh Chinh a rappelé son entretien avec le prince héritier, Premier ministre Mohammed Bin Salman, au cours duquel ils ont partagé un engagement envers l'innovation, une vision stratégique et une aspiration à un développement rapide et durable.

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les ministères et secteurs des deux parties à mettre rapidement en œuvre les accords conclus entre les dirigeants des deux pays. Plus précisément, le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales et celui vietnamien de l'Industrie et du Commerce devraient envoyer des délégations de travail dans leurs pays respectifs pour discuter et conclure rapidement les négociations en vue de la signature d'accords de coopération qui créeront un cadre juridique pour les entreprises dans la mise en œuvre.

Pham Minh Chinh s'est déclaré convaincu que le ministre Bandar Ibrahim Al-Khorayef coordonnerait avec la partie vietnamienne pour relier plus étroitement les deux économies, porter le commerce bilatéral à 5-10 milliards d'USD dans les temps à venir, promouvoir les investissements et favoriser les échanges culturels et entre les peuples.

Le ministre saoudien a promis une collaboration étroite avec son homologue vietnamien de l'Industrie et du Commerce pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays à travers des projets spécifiques.

Il a également invité le Vietnam à participer au Future Minerals Forum (FMF) organisé par l'Arabie saoudite en janvier 2025.

