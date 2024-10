Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue égyptien

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le rôle et la position de l'Égypte dans la région et lors des forums multilatéraux. Sur la base de leurs relations amicales traditionnelles et de la grande confiance politique entre les deux pays, le Premier ministre a proposé de renforcer les relations bilatérales pour les hisser à un nouveau niveau.

Pour sa part, le Premier ministre égyptien a affirmé que l'Égypte attache toujours une grande importance à ses relations traditionnelles avec le Vietnam. Il a exprimé son désir de renforcer les liens avec le Vietnam et a assuré que les entreprises vietnamiennes investissant en Égypte bénéficieront des accords de libre-échange entre l'Égypte et les pays arabes.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les négociations pour établir des accords qui créeront un cadre juridique aux relations commerciales bilatérales. Ils ont souligné que les deux économies sont complémentaires et offrent un potentiel de développement. Ils ont convenu d’explorer la possibilité de créer des cadres de coopération commerciale bilatérale pour augmenter la valeur d’échanges dans un avenir proche.

Les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Mostafa Madbouly ont également convenu d’encourager les investissements réciproques dans des domaines tels que les véhicules électriques, la recherche logicielle, les énergies renouvelables, l’énergie solaire, la transition écologique et numérique. Ils se sont engagés à promouvoir la coopération en matière de formation, d’échanges culturels et de tourisme pour approfondir la compréhension mutuelle.

Les deux parties ont également accepté de continuer à se soutenir et à coopérer dans les forums multilatéraux, servant de pont entre l’ASEAN et les pays arabes pour renforcer les relations et promouvoir la paix, la coopération et le développement dans les deux régions.

