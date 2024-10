L'ambassadeur du Vietnam au Qatar met l'accent sur l'avenir prometteur des relations bilatérales

L'ambassadeur du Vietnam au Qatar, Nguyên Huy Hiêp, a partagé ses réflexions sur l'importance de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Qatar du 30 octobre au 1 er novembre et sur l'avenir prometteur des relations bilatérales, lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information basée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le diplomate vietnamien a déclaré qu'il s'agissait de la première visite d'un Premier ministre vietnamien dans ce pays du Moyen-Orient depuis 15 ans et 12 ans après la visite officielle de l'émir du Qatar au Vietnam en 2012. Le choix du Qatar comme destination de sa tournée dans la région du Golfe vise à concrétiser la politique étrangère définie lors du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et à mettre en œuvre le projet de "Développement des relations entre le Vietnam et le Moyen-Orient - Afrique pour la période 2016-2025".

Cette visite démontre que le Vietnam accorde l’importance au potentiel et au rôle du Qatar au Moyen-Orient et dans tout le monde arabe, ainsi que son engagement à favoriser un partenariat solide et multiforme.

L'objectif principal de cette visite est d'intensifier la coopération globale et approfondie avec le Qatar dans divers secteurs. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance politique mutuelle, à créer une dynamique positive et à ouvrir une nouvelle phase de coopération bilatérale, notamment en attirant les investissements du Qatar au Vietnam et en facilitant l'accès des biens et services vietnamiens aux marchés qataris et régionaux.

Les dirigeants des deux pays devraient discuter de mesures visant à promouvoir la coopération dans des domaines clés tels que l'investissement, l'énergie, l'aviation, l'agriculture, l'industrie et la sécurité alimentaire. Ils exploreront également des initiatives pour renforcer les échanges interpersonnels et la coopération dans les domaines de l'éducation, du tourisme, de la culture, des arts et des sports.

Au cours de cette visite, outre l'entretien prévu avec le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera de hauts dirigeants qataris, des responsables de divers ministères et secteurs économiques, ainsi que des représentants de grandes entreprises qataries.

Opportunités et avantages

L'ambassadeur Nguyên Huy Hiêp a souligné que le Vietnam et le Qatar disposent de nombreuses opportunités et avantages pour approfondir leur coopération bilatérale, au bénéfice de la prospérité de leurs peuples respectifs et de la stabilité régionale. Il a identifié plusieurs domaines clés pour une collaboration renforcée, notamment l'énergie et les énergies renouvelables, le commerce et les investissements, l'industrie halal, l'éducation et la recherche, ainsi que le tourisme et la coopération culturelle.

Le Vietnam possède une expertise reconnue dans la production et l'exportation de biens prisés par le Qatar, tels que produits agricoles, alimentaires et transformés, composants électroniques, textile-habillement, chaussures et machines. Dans les années à venir, le Qatar maintiendra une forte demande pour ces produits, offrant aux entreprises vietnamiennes des opportunités d'y accroître leurs exportations.

Un autre atout majeur réside dans la politique des deux pays. Les hauts dirigeants accordent une importance particulière au renforcement des relations économiques et commerciales, s'engageant à ouvrir leurs marchés respectifs et à créer des conditions favorables pour l'accès des produits de chaque partie. Cette base solide ouvre la voie à des politiques plus avantageuses et inclusives, facilitant les partenariats et les activités commerciales et d'investissement entre entreprises vietnamiennes et qataries.

Actuellement, les deux nations maintiennent et développent les mécanismes de coopération disponibles, notamment le Comité mixte sur l'économie, le commerce et la technologie. En parallèle, elles envisagent des mécanismes de coopération plus spécifiques dans des domaines tels que l'emploi, le commerce et l'investissement, impliquant divers partenaires qataris des secteurs public et privé.

Le diplomate vietnamien a exprimé sa confiance quant à la contribution des nouveaux mécanismes de coopération promus par les deux pays en vue d'un développement plus approfondi et substantiel des relations bilatérales dans les années à venir.

VNA/CVN