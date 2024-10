Pham Minh Chinh rencontre des représentants des entreprises saoudiennes

>> Le Premier ministre arrive à Riyad, entamant une visite en Arabie saoudite

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le PDG de Saudi Aramco

Ces rencontres ont eu lieu en marge de sa participation à la 8e édition de l'Initiative pour l'investissement futur (FII) et de sa visite de travail en Arabie saoudite.

Lors de sa rencontre avec le président du groupe Zamil, Abdulla Mohammed Al Zamil, le plus grand groupe d'investissement industriel d'Arabie saoudite présent dans 60 pays à travers le monde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le groupe à élargir sa production au Vietnam, à continuer à diversifier les produits, la chaîne d'approvisionnement et de distribution des produits de Zamil, à promouvoir l’application des sciences et technologies et de la transformation numérique pour la production verte, la production propre, la protection de l’environnement et le développement durable.

Photo : VNA/CVN

Zamil est également exhorté à inviter davantage d'entreprises d'Arabie saoudite et du monde entier à investir et à faire des affaires au Vietnam...

De son côté, le représentant du groupe a remercié le soutien efficace des autorités à tous les échelons du Vietnam en sa faveur.

Il a fait savoir que son groupe a investi au Vietnam depuis 1993 et dispose désormais de trois installations de production, dont la production représente 70 % de la production d'exportation d'acier en Asie du Sud-Est. Au cours du processus d'investissement favorable au Vietnam, Zamil s'est rendu compte que l'identité de Zamil était cohérente avec les valeurs vietnamiennes, souhaitant accroître ses investissements au Vietnam.

En rencontrant le directeur général du groupe SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), Sulaiman bin Abdulrahman AlRumaih, le Premier ministre a salué le fait que ce groupe envisageait d’investir au Vietnam, ajoutant que le Vietnam continue à améliorer ses institutions de manière équitable et transparente, privilégie les domaines en fonction des nouvelles tendances de développement ; promeuvent les percées en matière d’infrastructures stratégiques.

Le Vietnam garantit la stabilité de la politique, de la sécurité et de la défense afin que les entreprises puissent avoir une stratégie d'investissement centenaire au Vietnam, a affirmé le chef du gouvernement.

Saluant le SALIC pour coopérer et investir au Vietnam, en particulier dans le secteur agricole, le Premier ministre a exhorté ce groupe à envoyer une délégation de travail pour mener des recherches et travailler avec les agences compétentes vietnamiennes pour des projets spécifiques.

Photo : VNA/CVN

Appréciant la stratégie de développement du Vietnam ainsi que les bases importantes qui créent les conditions aux entreprises d'investir et de se développer au Vietnam, le représentant du groupe SALIC a déclaré avoir investi indirectement au Vietnam par l'intermédiaire de partenaires. En conséquence, il a importé et distribué environ 100.000 tonnes de produits vietnamiens vers d'autres pays.

De son côté, SALIC souhaite élargir sa coopération et augmenter ses investissements au Vietnam, notamment dans la production, la transformation et l'exportation de riz, d'aliments pour animaux, de viande de volaille, de bétail et d'aquaculture.

SALIC est prêt à partager ses technologies et ses expériences avec les partenaires vietnamiens dans ce domaine.

VNA/CVN