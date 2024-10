Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue pakistanais

Le Vietnam prend en haute considération les relations d'amitié et de coopération avec le Pakistan et souhaite approfondir les relations bilatérales de manière concrète, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme et des échanges entre les peuples, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la rencontre le 30 octobre à Riyad avec son homologue pakistanais Shehbaz Sharif, à l'occasion de sa participation à la 8e Conférence "Future Investment Initiative" (FII8) et de sa visite de travail en Arabie saoudite, le chef du gouvernement vietnamien a respectueusement transmis les invitations de visite au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân aux dirigeants pakistanais. Il a respectueusement invité son homologue pakistanais Shehbaz Sharif à se rendre prochainement au Vietnam.

Selon Pham Minh Chinh, le potentiel de coopération commerciale entre les deux pays reste énorme. Ainsi, les deux pays devraient ouvrir davantage leurs marchés l'un à l'autre et redoubler d'efforts pour élever le niveau de leurs relations et de leur coopération multiforme.

Le Premier ministre vietnamien a proposé aux deux parties d'augmenter l'organisation de forums d'affaires, d'investissement et de tourisme… afin de renforcer la compréhension mutuelle, jetant ainsi les bases d'une relation plus profonde et concrète.

Collaboration dans divers domaines



Pour sa part, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exprimé son admiration pour le Vietnam, le qualifiant d'exemple brillant du mouvement de libération nationale dans le passé, ainsi que de la construction et du développement nationaux à l'heure actuelle.

Il a suggéré aux deux pays d'augmenter leur commerce bilatéral à 10 milliards d'USD dans un avenir proche, exprimant son désir d'accueillir bientôt le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants vietnamiens au Pakistan.

Les deux dirigeants ont partagé la vision et la détermination d'élever les relations bilatérales, et ont convenu d'intensifier les échanges de délégations, en particulier les délégations de haut niveau et celles des deux ministres des Affaires étrangères ainsi que des ministres responsables de domaines tels que l'information et les communications, la science et la technologie et l'agriculture.

Ils ont également convenu de promouvoir la collaboration dans les domaines émergents tels que la transformation numérique, la transition verte et l'économie circulaire dans les temps à venir.

Ils ont évoqué des mesures visant à renforcer la coopération entre le Vietnam et le Pakistan dans les forums internationaux et multilatéraux, pour l'intérêt des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

