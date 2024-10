Renforcer les relations Vietnam - Arabie saoudite dans l’investissement

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le PDG de Saudi Aramco

>> Entretien entre le PM vietnamien et le prince héritier et PM d'Arabie saoudite

>> Vietnam - Arabie saoudite : coopération dans l'industrie et les ressources minérales

Le Vietnam attache une grande importance à l’expansion de la coopération en matière d’investissement avec la région du Moyen-Orient, dont en premier lieu l’Arabie saoudite, a-t-il affirmé en recevant le responsable soudien en marge de la 8e édition de la Conférence de Future Investment Initiative.

Photo: VNA/CVN

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Arabie saoudite ont atteint plus de 4 milliards d'USD au cours des sept premiers mois de 2024, mais les résultats de leur coopération en matière d’investissement ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des attentes des deux parties, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le ministère saoudien de l’Investissement à convenir aussi rapidement que possible avec le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement du contenu du protocole d’accord de coopération sur l’investissement direct, avec des plans d’action et objectifs concrets visant à accélérer les relations d’investissement entre les deux pays dans les temps à venir.

Il a également proposé à l’Arabie soudite et à ses fonds d’investissement de participer aux projets clés appelant à l’investissement, y compris la construction d’un centre d’entreposage, de distribution de produits pétroliers vers l’Asie du Sud-Est et le déploiement des projets d’énergie renouvelable déjà planifiés.

Le chef du gouvernement vietnamien a fait savoir que le Vietnam modifie actuellement la Loi sur l’électricité et les plans connexes pour permettre de déployer plus rapidement les procédures d’investissement dans le secteur de l’électricité.

Le Vietnam peut aider à assurer la sécurité alimentaire de l’Arabie saoudite, en respectant les normes Halal, grâce à son programme d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions, a-t-il ajouté.

Exprimant son admiration pour la croissance robuste du Vietnam, en particulier pour ses solutions alternatives pour assurer la chaîne d’approvisionnement mondiale, le ministre Khalid bin Abdulaziz Al-Falih a noté que les activités efficaces au Vietnam de de nombreux investisseurs saoudiens tels que Zamil Steel prouvent que le Vietnam est une destination stable et attractive pour les investisseurs étrangers.

Les agences et entreprises saoudiennes sont prêtes à discuter activement avec les agences et partenaires vietnamiens pour accélérer les progrès des négociations, s’accorder sur les documents de coopération et mettre en œuvre des projets dans les domaines mentionnés par le Premier ministre, notamment la construction d’un centre d’entreposage et de distribution de produits pétroliers, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN