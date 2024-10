Faire entrer la coopération Vietnam - Qatar dans une nouvelle étape de développement

Le Qatar est la dernière étape de la tournée du 27 octobre au 1 er novembre dans trois pays du Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Qatar) du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, accompagnés d'une haute délégation vietnamienne.

La visite officielle au Qatar du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse est effectuée à l'invitation du Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.

Il s'agit de la première visite officielle d'un Premier ministre vietnamien au Qatar depuis 15 ans, et qui se tient dans le contexte du bon développement des relations bilatérales avec de nombreux résultats tangibles. La visite revêt des significations particulièrement importantes, car elle crée une dynamique et ouvre une nouvelle phase de coopération entre les deux pays.

Le Vietnam et le Qatar ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 8 février 1993. Ces 30 dernières années, grâce aux efforts des hauts dirigeants et des peuples des deux pays, leur coopération multiforme a connu des développements importants dans de nombreux domaines.

Les hauts dirigeants ont effectué de nombreuses visites, renforçant la confiance politique et facilitant la coopération bilatérale.

Les deux pays se soutiennent régulièrement lors des forums multilatéraux. Le Qatar a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Le Vietnam est toujours prêt à servir de passerelle pour la coopération entre le Qatar et l’ASEAN.

Sur le plan économique, la coopération entre les deux pays s'est fortement développée. Doté d’un fort potentiel énergétique et financier, le Qatar est un partenaire économique et d’investissement potentiel du Vietnam. Le commerce bilatéral s’est chiffré à 497,2 millions de dollars en 2023, en hausse de 32% sur un an. En ce qui concerne l'investissement, le Qatar compte actuellement un projet au Vietnam dans le domaine des industries manufacturières, d'un capital de 3,23 millions de dollars.

La coopération touristique et les échanges entre les peuples sont favorisés depuis l’ouverture par Qatar Airways des vols directs de Doha à Hô Chi Minh-Ville (2007), à Hanoï (2010) et à Da Nang (2018).

Le travail est également un domaine fort de coopération entre les deux pays. Actuellement, environ 300 Vietnamiens travaillent au Qatar.

A l’heure actuelle, les deux pays promeuvent la signature d'accords importants, créant une base juridique pour la coopération dans les domaines maritime, douanier, judiciaire, sécuritaire, culturel et touristique, ainsi que la création d'un conseil d'affaires, favorisant la coopération dans la fourniture de services gaziers et pétroliers...

Outre la coopération économique, la coopération culturelle, éducative, sportive et touristique est également visée par les deux parties, contribuant activement à promouvoir les relations bilatérales, à améliorer la compréhension entre leurs peuples et à créer de la motivation pour promouvoir la coopération dans d’autres domaines.

Les deux parties reconnaissent qu'il reste encore des marges de manœuvre pour la coopération bilatérale, en particulier dans des domaines potentiels tels que la politique, la diplomatie, l'économie, l'énergie, le tourisme et le travail.

Avec les bonnes relations au cours de ces trois dernières décennies, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Qatar contribuera à consolider la confiance politique entre les deux pays, à créer une dynamique et ouvrir une nouvelle phase de coopération, en particulier pour attirer les investissements du Qatar au Vietnam et mieux favoriser l’accès des biens et services vietnamiens au marché du Qatar et du Moyen-Orient.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, la visite vise à promouvoir les relations entre les deux pays de manière plus intégrale et plus efficace, notamment en termes d'ouverture du marché, d'attraction de capitaux de haute qualité, de coopération dans les domaines du travail, de l'éducation, de la culture, des sports, du tourisme, des échanges entre les peuples, de la lutte contre le changement climatique, ainsi que de coopération dans de nouveaux domaines tels que les sciences et les technologies, les énergies propres, la transformation numérique, l'innovation, le développement de l'industrie Halal...

