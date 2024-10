Arabie saoudite

Le Premier ministre rencontre la communauté vietnamienne

>> Le Premier ministre arrive à Riyad, entamant une visite en Arabie saoudite

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le PDG de Saudi Aramco

>> Entretien entre le PM vietnamien et le prince héritier et PM d'Arabie saoudite

L'ambassadeur du Vietnam en Arabie saoudite, Dang Xuan Dung, a déclaré lors de la rencontre que le voyage du Premier ministre est une nouvelle étape importante dans les relations entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, qui créera de nouvelles motivations pour la croissance des liens bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré qu'au fil des ans, l'ambassade a montré de solides performances dans tous les domaines, en particulier dans la promotion économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, contribuant à porter le commerce bilatéral à 2,7 milliards d'USD en 2023 et à 2,21 milliards au cours des neuf premiers mois de 2024. Les activités de protection des citoyens ont également reçu une grande attention, a-t-il déclaré.

Les ingénieurs vietnamiens travaillant en Arabie saoudite ont remercié le Parti et l’État pour leur attention, affirmant qu’ils feraient de leur mieux pour contribuer au développement de la patrie et rapprocher les cerveaux et la culture du Vietnam des amis internationaux.

Pham Minh Chinh a exprimé sa sympathie pour les défis auxquels sont confrontés les travailleurs vietnamiens travaillant loin de chez eux et a reconnu le potentiel important d’expansion des relations avec le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Arabie saoudite. À la lumière de cela et dans le cadre de son voyage actuel, le Vietnam et l’Arabie saoudite visent à renforcer la confiance politique, à accroître les échanges de haut niveau et à œuvrer à l’amélioration de leurs relations. Les deux pays envisagent également de négocier un accord de libre-échange et un accord de protection des investissements pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, du travail et d’autres domaines.

Au cours de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait le point sur la situation intérieure et les objectifs de développement du Vietnam, exprimant sa gratitude pour les efforts et les réalisations de l’ambassade du Vietnam en Arabie saoudite.

Il a encouragé l’ambassade à poursuivre ses efforts pour protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens vietnamiens aussi rapidement et efficacement que possible et à favoriser des liens plus forts avec la communauté vietnamienne.

Il a également proposé de créer une association vietnamienne en Arabie saoudite et d'élargir la promotion de la culture, de la cuisine et du peuple vietnamiens par des canaux appropriés et efficaces.

Il a déclaré qu'au milieu des liens croissants entre le Vietnam et l'Arabie saoudite, le ministère des Transports et la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ainsi que d'autres compagnies aériennes du Vietnam devraient envisager le lancement de lignes aériennes directes reliant le pays du Moyen-Orient.

Le chef du gouvernement a déclaré qu'il espérait que les travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite continueraient à présenter leurs collègues pour travailler ici, et a demandé aux agences concernées de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation et d'envoyer davantage de travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite pour travailler.

En outre, le Premier ministre a mentionné que lors de cette visite, il demanderait aux autorités saoudiennes de faciliter davantage la stabilité et de créer des conditions favorables pour les Vietnamiens dans le pays, en soutenant leurs droits et intérêts légaux dans le travail, les études et la vie quotidienne.

VNA/CVN