Promouvoir l’écosystème numérique dans l’enseignement supérieur au Vietnam

Cet événement a marqué le lancement du projet Erasmus+ "Accélération du développement de l’écosystème numérique dans l’enseignement supérieur vietnamien" (ACCEES).

La conférence a réuni des représentants de la direction de l’Université de Cân Thơ, des responsables des établissements d’enseignement supérieur membres du projet ACCEES, des professeurs venus d’Australie et du Japon, ainsi que des enseignants et du personnel académique des institutions concernées, et des représentants d’entreprises et d’organisations associées au projet.

Lors de l’ouverture de la conférence de lancement du projet ACCEES à Cân Thơ, le Professeur Nicolas Maïnetti, directeur régional de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) pour l’Asie-Pacifique, a souligné les objectifs majeurs de cet événement : sensibiliser les autorités compétentes et les parties prenantes vietnamiennes aux facteurs déterminants de la transformation numérique dans l’enseignement supérieur, établir un état des lieux des initiatives existantes et des conditions de réussite pour la transformation numérique des universités vietnamiennes, partager les expériences relatives à l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement supérieur et à la transition numérique dans les pays développés, et lancer officiellement le projet ACCEES.

Dans le cadre de cette conférence, plusieurs thèmes ont été abordés : la transformation numérique dans l’enseignement supérieur vietnamien, les perspectives croisées sur l’écosystème numérique, le démarrage du projet ACCEES et la réunion élargie du comité de pilotage.

Le projet «Accélération du développement de l’écosystème numérique dans l’enseignement supérieur vietnamien» vise à renforcer l’écosystème numérique dans l’enseignement supérieur vietnamien afin d’améliorer les compétences pédagogiques des enseignants et de préparer les étudiants aux défis du XXIe siècle.

L’Université Nguyên Tât Thành est le seul établissement d’enseignement supérieur privé parmi les 14 bénéficiaires du projet.

Dans le cadre du projet ACCEES, l’Université Nguyên Tât Thành aspire à réaliser une avancée majeure dans le développement d’un écosystème numérique intégré, à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’à doter ses étudiants des compétences numériques essentielles pour s’adapter au marché du travail à l’ère du numérique.

