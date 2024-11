Le Premier ministre demande de renforcer la prévention et le contrôle de la rougeole

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 14 novembre un télégramme officiel demandant aux ministères, aux agences compétentes et aux localités de renforcer la prévention et le contrôle de la rougeole.

Selon le télégramme, la rougeole est une maladie infectieuse qui se propage par voie respiratoire, et il n'existe pas de traitement spécifique. Ces derniers mois, la rougeole a eu tendance à augmenter dans certaines régions et certaines localités ont déjà déclaré une épidémie.

Pham Minh Chinh a demandé au ministre de la Santé de continuer de guider la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte, des campagnes de vaccination et de la détection et de la gestion précoces des épidémies. Le ministère de la Santé est également chargé d'assurer l'admission et le traitement efficaces des patients afin de protéger la santé et la vie des malades, et d'ordonner aux établissements de santé sous son autorité de suivre les directives du ministère en matière d'admission et de traitement des patients.

En outre, des programmes de formation seront organisés pour renforcer la capacité de surveillance, de diagnostic et de traitement de la rougeole.

Le ministre de l'Éducation et de la Formation est chargé d'ordonner aux établissements d'enseignement de mettre en œuvre des mesures de prévention conformément aux directives des autorités sanitaires. Les écoles doivent surveiller la santé des élèves et informer immédiatement les établissements de santé si des cas suspects sont identifiés, afin que des mesures opportunes puissent être prises.

Les présidents des comités populaires des provinces et des villes de ressort central sont chargés de surveiller de près la situation épidémique locale, d'évaluer régulièrement le risque d'épidémies, de superviser de manière proactive et de détecter rapidement les cas afin d'empêcher la propagation de la maladie.

Des efforts urgents doivent être déployés pour organiser des campagnes de vaccination pour les groupes cibles, conformément aux directives du ministère de la Santé, en particulier dans les zones à haut risque d'épidémies où la couverture vaccinale est faible.

Des campagnes de sensibilisation du public doivent être menées pour encourager la population à adopter des mesures préventives.

Il est nécessaire d'assurer la disponibilité de la logistique, des médicaments, de l'équipement, des fournitures et des produits chimiques nécessaires à la prévention et au contrôle de la rougeole, et de renforcer les inspections et de faire respecter les mesures de contrôle de la maladie, avec des sanctions strictes en cas de violation.

Le ministre de l'Information et de la Communication, les directeurs généraux de la Télévision du Vietnam, de la Voix du Vietnam, de l'Agence Vietnamienne d'Information et d'autres agences de presse sont chargés d'intensifier la diffusion d'informations sur les mesures de prévention et de contrôle, et de fournir des mises à jour régulières, complètes et précises sur la situation de la maladie, tout en prévenant et en traitant activement toute désinformation.

