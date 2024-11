Lancement du Plan directeur national de protection de l’environnement

L'objectif global du Plan est de prévenir et de contrôler de manière proactive la pollution et la dégradation de l'environnement ; d'améliorer la qualité de l’environnement ; de prévenir le déclin et d'améliorer la qualité de la biodiversité, afin de garantir le droit des personnes à vivre dans un environnement sain, sur la base d'un aménagement spatial rationnel et d'un zonage de gestion de la qualité de l'environnement, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Công Thành.

Selon lui, le plan vise à créer des espaces protégés, des réserves naturelles et des zones de conservation de la biodiversité ; à construire des zones centralisées de traitement des déchets aux niveaux national, régional et provincial ; à mettre en place un réseau de surveillance et d'alerte environnementale à l'échelle nationale et provinciale.

Il se penche également sur le développement socio-économique durable vers l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie à faible émission de carbone, en harmonie avec la nature, en respectant l'environnement et répondant de manière proactive au changement climatique.

D'ici 2050, le Vietnam vise à atteindre une bonne qualité environnementale, à garantir un environnement de vie sain à sa population, à conserver efficacement la biodiversité, à maintenir l'équilibre écologique et à répondre de manière proactive au changement climatique.

Le Vietnam devrait parvenir à un développement durable grâce à la transition verte et sur la base de l’économie circulaire, l’économie verte, l’économie à faible émission de carbone.

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement organise la collecte des avis d’autres ministères, agences et localités sur le projet de plan sur la mise en œuvre du Plan directeur national de protection de l’environnement pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, a ajouté le vice-ministre Lê Công Thành.

