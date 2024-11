Prévention de la criminalité transnationale : le Vietnam prêt à renforcer la coopération internationale

Le Vietnam et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sont prêts à coopérer avec tous leurs partenaires pour prévenir la criminalité transnationale et garantir un environnement sûr et sain pour tous.

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies lors d'un événement de haut niveau organisé par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), tenu le 14 novembre, au siège des Nations unies (ONU) à New York, à l'occasion de la Journée internationale de la prévention de toutes les formes de criminalité transnationale organisée et de la lutte contre ce fléau (15 novembre).

Concernant les efforts de réponse régionale, Dang Hoàng Giang, a déclaré que la criminalité transnationale organisée constituait un obstacle majeur à la paix, à la sécurité et au développement. En Asie du Sud-Est, les problèmes les plus graves sont le trafic de stupéfiants, le trafic humain et la cybercriminalité.

Pour répondre à ces questions urgentes, la coopération internationale joue un rôle essentiel, complétant les efforts des pays, a dit l’ambassadeur vietnamien. À cette occasion, il a souligné les efforts et les résultats obtenus par l'ASEAN dans la prévention de la criminalité transnationale, en coordination avec ses partenaires pour résoudre des problèmes tels que le terrorisme, la violence extrême, la traite des êtres humains, la cybercriminalité...

À cette occasion, Dang Hoàng Giang a également partagé certaines recommandations visant à promouvoir les initiatives régionales dans ce domaine, notamment le renforcement des capacités et la formation des forces de l'ordre ; un soutien technologique et infrastructurel pour aider les pays de l'ASEAN à surveiller et répondre efficacement aux réseaux criminels de plus en plus sophistiqués ; renforcer l'harmonisation entre les lois des pays de la région pour faciliter la coopération et la coordination ; sensibiliser les gens aux différents types de criminalité, les mobiliser à participer au travail de prévention.

En mars 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 15 novembre Journée internationale pour la prévention et la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée, afin de sensibiliser aux menaces et renforcer la coopération internationale.

VNA/CVN