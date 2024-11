Des entreprises affirment leurs engagements pour contribuer à éradiquer l'habitat précaire à Lang Son

Les dirigeants locaux ont affirmé que le soutien financier fourni par les entreprises aux ménages en difficulté vivant dans des maisons précaires est une activité significative.

Photo : Baolangson/CVN

Cette dernière contribue à la mise en œuvre efficace de la résolution de la permanence du Comité provincial du Parti de Lang Son sur le programme d'éradication de l'habitat précaire et délabré pour les ménages et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, les ménages pauvres, les ménages quasi pauvres et les personnes affectées par les catastrophes naturelles et le changement climatique.

Des unités, bienfaiteurs et entreprises ont remis symboliquement des aides d'une valeur de 160 milliards de dôngs pour soutenir l'éradication des maisons délabrées dans la province.

Le district de Chi Lang compte 135 ménages vivant dans un habitat précaire nécessitant une reconstruction ou des réparations. Le coût total estimé est d'environ 15 milliards de dôngs.

VNA/CVN