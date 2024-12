Transformation numérique pour une fabrication intelligente

Opportunités pour les entreprises vietnamiennes

Face aux exigences de la tendance à la transformation numérique et au développement de la fabrication intelligente, le ministère de l'Industrie et du Commerce a pris de nombreuses solutions synchrones sur la base de la concrétisation des orientations stratégiques du Parti et des directives du gouvernement pour accompagner les entreprises dans la participation à la 4e révolution industrielle et en tirer parti.

En particulier, le ministère de l'Industrie et du Commerce a activement collaboré avec des sociétés multinationales et de grandes entreprises à participation étrangère au Vietnam pour lancer de nombreuses activités visant à améliorer la production, à renforcer la compétitivité et la qualité des ressources humaines, ainsi que la transformation numérique, à développer des usines intelligentes pour les entreprises industrielles vietnamiennes.

Les programmes de soutien à la transformation numérique et à la fabrication intelligente du ministère ont favorisé le développement des entreprises et leur participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Chu Viêt Cuong, directeur du Centre de soutien au développement industriel (IDC) du ministère de l'Industrie et du Commerce, a indiqué que son Centre s'était coordonné avec plusieurs grandes sociétés issues d'IDE telles que Samsung et Toyota, pour aider des entreprises à procéder à la transformation numérique dans le processus de production.

Améliorer le cadre juridique

Pendant la période 2022-2023, 124 experts ont été formés et 36 entreprises ont été assistés dans la transformation numérique dans leurs usines..., a indiqué Chu Viêt Cuong.

Certaines entreprises ont obtenu des résultats impressionnants grâce à la transformation numérique. Trân Duc Tùng, directeur général adjoint de Hanel PT, a déclaré que son entreprise avait investi massivement dans l'automatisation et la modernisation des processus depuis 2017, aidant ainsi les ventes à augmenter de 300%.

Hanel PT a porté le taux d'automatisation à 60% et vise actuellement un niveau de 80% pour répondre aux normes de fabrication intelligente, a fait savoir Trân Duc Tùng.

En vue de promouvoir la transformation numérique, Chu Viêt Cuong a proposé de continuer à améliorer le cadre juridique sur la transformation numérique ; de lancer un programme de soutien à la production industrielle ; de continuer à soutenir les entreprises dans le processus de formation de techniciens sur la transformation numérique ; de favoriser un accès plus rapide des entreprises à la transformation numérique et aux usines intelligentes.

VNA/CVN