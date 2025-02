Utiliser la technologie pour préserver la mythologie vietnamienne

Le Nghê est un symbole culturel profondément enraciné dans l’histoire du Vietnam, représentant une créature mythologique proche du Dragon et du Lion, chargée de protéger les espaces sacrés. La start-up Phygital Labs utilise une technologie numérique pour authentifier et préserver le Nghê, le rendant ainsi accessible et pertinent dans le monde contemporain.

Photo : Ngọc Anh/CVN

On retrouve les représentations du Nghê dans plusieurs sites historiques majeurs du pays, notamment au Temple de la Littérature, la première université du Vietnam. Toutefois, la question des symboles étrangers a été soulevée lors d’une réunion du Parlement, conduisant à une directive visant à éliminer les lions de pierre chinois des sites historiques. Cette mesure s’est limitée aux zones patrimoniales, tandis que dans la vie quotidienne des Vietnamiens, les symboles étrangers continuent de se répandre.

Un projet technologique pour le Nghê

Face à cette situation, la start-up Phygital Labs a développé une approche innovante en utilisant la technologie numérique pour identifier le Nghê et l’intégrer dans la vie contemporaine. Soutenue par la Fédération vietnamienne des associations UNESCO (VFUA) et en collaboration avec le Centre d’information de l’UNESCO (UNET), elle a lancé le projet "Le Nghê à l’entrée du temple Khổng et sur la cour de Trình", aboutissant à la publication du premier livre numérique physique du Vietnam.

Ce projet a permis la création d’une réplique miniature du Nghê en cuivre, fidèle à celle ornant les colonnes du portail principal du Temple de la Littérature. Cette statue est équipée d’une puce d’identification, semblable à celles utilisées sur les cartes de crédit, garantissant son authenticité.

Nam Đỗ, co-fondateur et directeur technologique de Phygital Labs, explique que la puce d’identification Nomion, intégrée sous la base de la statue, enregistre numériquement son authenticité sur une plateforme en ligne. Grâce à un smartphone, les utilisateurs peuvent interagir avec la puce et découvrir le nom du propriétaire de la statue, attestant ainsi de son caractère unique.

Par ailleurs, le projet offre aux passionnés de patrimoine l’accès au premier livre numérique physique du Vietnam, basé sur l’ouvrage "Le Nghê à l’entrée du temple Khổng et sur la cour de Trình" du Dr Trần Hậu Yên Thế, spécialiste des symboles traditionnels vietnamiens. Ce livre, composé de 65 pages de texte et 17 illustrations réalisées à la main, propose une analyse approfondie de l’image du Nghê au Temple de la Littérature.

L’ouvrage est accessible uniquement via l’interaction avec la puce fixée sur la statue, renforçant ainsi l’expérience immersive et exclusive du projet. Depuis son lancement, plusieurs centaines de personnes ont déjà acquis ces statues de Nghê dotées d’une puce d’identification.

L’impact culturel et l’expérience numérique

Photo : Ngọc Anh/CVN

Đinh Đức Hoàng, vice-directeur général de l’UNET, a souligné que ce projet dépasse la simple création d’un objet décoratif. Il vise à raconter une histoire sur l’héritage éducatif des ancêtres vietnamiens. "La culture ne peut être préservée et valorisée sans être racontée de différentes manières", a-t-il affirmé. Grâce au Nghê et à la puce d’identification, ces artefacts ne se limitent pas à une fonction d’exposition, mais deviennent des vecteurs de récits culturels significatifs.

Le Dr Trần Hậu Yên Thế a également salué cette initiative, la qualifiant de "révolutionnaire" dans le domaine de l’expérience culturelle. Selon lui, cette technologie permet d’étendre l’interaction avec l’objet et d’enrichir l’expérience autour du Nghê, en offrant une approche immersive et prolongée.

Avant ce projet, Phygital Labs avait déjà exploré l’identification numérique avec divers produits vietnamiens, notamment le café Le J’, la céramique de Bát Tràng et les sculptures en pierre du village de Non Nước à Đà Nẵng. Plus récemment, en partenariat avec le Centre de conservation des monuments de Huế, la start-up a numérisé dix artefacts des dynasties Nguyễn exposés au Musée des antiquités royales de Huế. Ces pièces ont été intégrées dans un espace numérique interactif, permettant à un public mondial d’accéder à une reconstitution virtuelle du patrimoine vietnamien et d’enrichir leur compréhension de l’histoire et de la culture du pays.

La valeur de l’identification

M. Hoàng souligne que l’identification des objets joue un rôle clé dans la création de leur valeur. "L’identification d’un objet peut revêtir de multiples significations et constitue un élément central dans la valorisation de tout, qu’il s’agisse d’une personne, d’un objet ou d’un concept immatériel", explique-t-il. Cette approche contribue à renforcer le lien entre les Vietnamiens et leurs symboles culturels tout en réévaluant la portée des objets traditionnels.

La technologie d’identification numérique utilisée dans ce projet ne se limite pas à préserver un symbole ancien, elle l’adapte aux réalités contemporaines en rendant son accès et son interaction plus dynamiques, notamment pour les jeunes générations. Elle donne ainsi naissance à une forme de "musée vivant", où chaque interaction avec le Nghê enrichit l’expérience culturelle des utilisateurs.

L’initiative de Phygital Labs marque une avancée significative dans l’intégration de la technologie à la préservation et à la mise en valeur des traditions vietnamiennes, alliant art, histoire et innovation numérique. Ce modèle pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives dans les domaines de l’art, du patrimoine et de la culture, en proposant de nouvelles perspectives pour la conservation et la transmission des richesses culturelles du Vietnam.

Mai Quynh/CVN