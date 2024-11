Le développement des infrastructures numériques est la base pour impulser la transformation numérique

En tant que l'un des pays leaders de la région en matière de développement des infrastructures numériques, le Vietnam s'efforce constamment de construire une plateforme numérique moderne et intégrée, créant ainsi une forte impulsion pour une transformation numérique complète, allant du gouvernement et de l'économie numériques à la société numérique.

Ces deux dernières décennies, le Vietnam s'est considérablement transformé, passant d'un pays en développement doté d'une infrastructure technique limitée à l'un des principaux pays d'Asie du Sud-Est en matière d'infrastructures numériques. Des réalisations exceptionnelles en matière de connexion Internet, de développement des télécommunications et d’application des nouvelles technologies ont créé une base solide pour sa transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Les infrastructures de télécommunications et à large bande sont l'un des domaines dans lesquels le Vietnam investit massivement. Fin 2023, le réseau haut débit fixe a atteint une vitesse moyenne de 104,08 Mbps, soit une augmentation de 31,9% par rapport à 2022, ce qui est supérieure à la moyenne mondiale de 87,79 Mbps. Le Vietnam se classe actuellement au 41e rang mondial en termes de vitesse du réseau haut débit fixe, dépassant de nombreux pays développés.

Le réseau haut débit mobile au Vietnam a atteint une vitesse de 44,92 Mbps, plaçant le Vietnam au 4ème rang en Asie du Sud-Est, derrière Singapour, la Malaisie et Brunei. Sa couverture haut débit mobile 4G a atteint 99,8% en 2023, soit un niveau supérieur à celui des pays développés à revenu élevé (99,4%). Le réseau 5G est également désormais disponible dans les centres de toutes ses 63 provinces et villes.

À ce jour, 100 % des agences d'État ont déployé un réseau de transmission de données spécialisées jusqu'au niveau communal pour l'échange et le partage de données. Tous les ministères, départements et localités ont construit et amélioré leurs systèmes d'information pour la gestion des procédures administratives. Environ 82,2% des foyers utilisent Internet à fibre optique à large bande, et plus de 84 % des utilisateurs mobiles utilisent des smartphones, un taux supérieur à la moyenne mondiale de 63%. La couverture de la fibre optique jusqu'aux foyers atteint près de 80%, supérieure à la moyenne mondiale de 60%. À la fin de l'année 2023, le taux d'utilisation de l'IPv6 pour l'accès à Internet a atteint 59%, se classant au 2e rang en Asie du Sud-Est et au 9e rang mondial. En outre, le coût des services Internet reste faible, représentant seulement la moitié de la moyenne mondiale, ce qui permet à tous les citoyens et entreprises d'y accéder facilement.

L'infrastructure des centres de données est un autre facteur clé dans la stratégie de développement des infrastructures numériques. Le Vietnam compte 9 entreprises fournissant des services de centres de données, avec 43 centres de données à travers le pays, totalisant 571.000 serveurs. Ces centres ne se contentent pas de stocker et de traiter des données, mais soutiennent également le fonctionnement d'applications technologiques avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et le Big Data. Le taux des ministères, départements et localités ayant mis en place des centres de données pour soutenir la transformation numérique en utilisant la technologie du cloud computing atteint 71,43 %.

La vulgarisation des groupes communautaires de technologie numérique à l'échelle nationale constitue également une avancée importante. Fin 2023, plus de 80.000 groupes communautaires de technologie numérique au niveau des communes, des villages et des rues avaient été créés dans les 63 villes et provinces, avec un total de plus de 378.000 membres participants. Il s'agit de l'une des initiatives visant à réduire la fracture numérique entre les régions du pays.

Répondre au besoin d'explosion des données

Photo: VNA/CVN

Le développement des infrastructures numériques est l'un des trois piliers principaux du Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec vision à l'horizon 2030. Le gouvernement a pour objectif de construire un système d'infrastructures numériques intégré et moderne, capable de répondre à l'explosion des données, tout en garantissant la sécurité et la cybersécurité, et en renforçant la compétitivité nationale.

Actuellement, le Vietnam se concentre sur l'expansion et la modernisation se ses infrastructures à large bande. Des domaines clés tels que les grandes villes, les parcs de haute technologie, les parcs industriels et les agences d'État sont prioritaires en matière d'investissement. Dans le même temps, le gouvernement promeut la construction de 4 à 6 lignes internationales supplémentaires de câbles à fibres optiques sous-marines pour améliorer la connectivité mondiale, faisant ainsi du Vietnam un centre de données régional.

Concernant la construction de centres de données nationaux, il est prévu que le Vietnam en construise au moins trois aux normes internationales, au service de l'administration de l'État et fournissant des services publics en ligne. Ces centres joueront un rôle fondamental dans le stockage et le traitement des données et favoriseront l'industrie du Big Data.

En ce qui concerne la promotion de l'IoT et l'application des nouvelles technologies, l'infrastructure IoT sera intégrée dans des domaines essentiels tels que les transports, l'énergie et les villes intelligentes. Parallèlement, l'application de l'IA dans la gestion et les opérations sera encouragée, pour optimiser l’efficacité opérationnelle des organisations et des entreprises.

Pour promouvoir la transformation digitale, le gouvernement vise à former 500 000 travailleurs hautement qualifiés dans le domaine des technologies de l'information d'ici 2025. Des programmes de formation aux compétences numériques seront largement déployés sur des plateformes en ligne ouvertes (MOOC), aidant ainsi des millions de personnes à accéder aux connaissances numériques. Parallèlement, des cours renforceront les compétences des fonctionnaires et des employés d'entreprises.

En ce qui concerne la coopération internationale et les politiques de soutien, le gouvernement a mis en place un mécanisme pour encourager les investissements dans les infrastructures numériques, allant des incitations fiscales au soutien financier. Enfin, le Vietnam coopère activement avec des pays et organisations internationales pour tirer les leçons de leurs expériences, transférer des technologies et promouvoir l'innovation.

VNA/CVN