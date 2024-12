Le Vietnam utilise l'IA pour remodeler le secteur de la santé

L'article indique que le Vietnam a identifié l'IA comme une technologie clé pour stimuler son économie et a annoncé une série de partenariats, d'investissements et d'initiatives dans ce domaine. L'accent mis par le pays sur l'IA a un effet sur la santé et stimule sa croissance.

Selon un rapport de Data Vantage de DealStreetAsia, Singapour et l'Indonésie sont en tête de la région pour attirer les investissements, tandis que le Vietnam se classe au troisième rang, obtenant 3,9% du financement total.

Le Dr. Andrew Taylor-Robinson, professeur de microbiologie et d'immunologie à la VinUniversity, a estimé que le système de santé vietnamien intégrait de plus en plus les technologies de l'IA, telles que l'apprentissage automatique et l'analyse de données, pour optimiser les pratiques cliniques et les processus de prise de décision.

Les applications d’IA sont utilisées pour analyser les données médicales afin d’aider au diagnostic et d’éclairer le choix du traitement, proposant ainsi de meilleurs résultats pour les patients, avec des services de santé plus efficaces. Cela concerne particulièrement le secteur privé bien doté en ressources et en équipements, le système de santé public étant à la traîne. C’est le cas du système de santé Vinmec, accrédité au niveau international et détenu par Vingroup, le plus grand conglomérat du Vietnam. Parmi les acteurs de premier plan qui exploitent l’IA dans la santé au Vietnam figurent des entreprises telles que VinBrain, Gene Solutions, GeneStory, Genetica Company, Thabis et N2TP.

Taylor-Robinson a fait remarquer que la mise en œuvre réussie de l’IA nécessite une synergie d’expertise technique, de durabilité financière et d’engagement sociopolitique. Si les soins de santé privés ont largement satisfait à ces critères, les soins de santé publics restent entravés par des infrastructures obsolètes et des systèmes surchargés.

Pour positionner le Vietnam comme une destination de premier plan pour l'IA, il a souligné l'importance d'établir un cadre juridique pour répondre aux préoccupations éthiques, à la confidentialité des données et à la gouvernance globale des technologies d'IA dans les soins de santé. De telles mesures, a-t-il noté, sont essentielles pour renforcer la confiance du public et garantir le déploiement sûr des systèmes d'IA.

L'article conclut qu'alors que le Vietnam continue de mener les efforts dans le développement de l'IA, les innovations sont sur le point de profiter à ses citoyens tout en contribuant au progrès de la technologie médicale dans toute l'Asie du Sud-Est.

VNA/CVN