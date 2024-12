VNA et Granma partagent leurs expériences en matière de transformation numérique

Le journal Granma , organe officiel du Parti communiste de Cuba, souhaite échanger des expériences avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) dans les domaines de la transformation numérique et de l'application de l'intelligence artificielle (IA) pour moderniser le système de production et de distribution de l’information.

C'est ce qu'a déclaré mardi le rédacteur en chef adjoint du journal cubain, Oscar Alberto Sánchez Serra, lors d'une rencontre à Hanoï avec le directeur général adjoint de la VNA, Nguyên Tuân Hùng.

Après avoir présenté l'histoire de Granma depuis sa fondation, Oscar Alberto Sánchez Serra a déclaré que ce journal comptait actuellement environ 210 responsables, journalistes et employés, dont 70% ont moins de 35 ans.

Ces dernières années, le journal a toujours été intéressé par l'expérience de développement d'un modèle éditorial convergent et de manières modernes de faire du journalisme, a-t-il souligné.

Granma entend élargir sa voix sur les réseaux sociaux, ainsi que sur d'autres plateformes pour lutter contre les informations diffamatoires émanant de forces hostiles, a-t-il ajouté.

De son côté, Nguyên Tuân Hùng a informé l'invité de la structure organisationnelle de la VNA, avec six départements de sources d'information principales, dix journaux électroniques et imprimés, une chaîne de télévision et une maison d'édition ainsi que des unités de soutien. Il a indiqué que la VNA disposait également d'un réseau de 63 agences de représentation dans toutes les villes et provinces du Vietnam et de 30 agences de représentations à l'étranger, dont une à La Havane, à Cuba.

Il a souligné que la VNA promouvait la transformation numérique dans le processus de production et de diffusion de l'information et mettait l'accent mis sur le développement de produits hautement interactifs, au service du journalisme numérique et en les diffusant sur de multiples plateformes.

En particulier, la VNA met également en œuvre une série de nouveaux services d'IA pour améliorer la qualité et l'efficacité de la diffusion de l'information, a-t-il noté.

À cette occasion, la délégation du journal Granma a visité plusieurs unités de la VNA pour étudier leur modèle de fonctionnement.

