Da Nang, un modèle de transformation numérique pour tout le Vietnam

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Tran Chi Cuong, a également révélé que le centre de données IDC de Da Nang avait reçu l'approbation de la politique d'investissement, et que la construction de la station internationale de fibre optique ainsi que du système de câbles sous-marins devant aboutir à Da Nang commencera du premier trimestre 2025. Ces projets devraient ouvrir de nombreuses nouvelles perspectives de croissance pour la ville.

Le vice-président a mis en lumière les efforts continus de la ville pour attirer les investissements et développer des partenariats internationaux, tout en renforçant la recherche et la formation de la main-d'œuvre dans des secteurs stratégiques comme les micropuces, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Ces initiatives visent à stimuler la croissance économique locale dans les années à venir.

Dès le début de cette année, parallèlement à l'élaboration d'un plan de restructuration organisationnelle, le secteur de l'information et des communications de Da Nang devra donner la priorité à des tâches telles que l'inauguration et l'exploitation du parc de logiciels et l'élaboration d'un plan de transformation numérique pour promouvoir et stimuler le développement socio-économique de la ville pour la période 2026-2030, avec vision jusqu'en 2035, a-t-il déclaré.

De plus, la ville prévoit d'établir un centre de contrôle pour une résilience urbaine verte et intelligente, en intégrant des systèmes de prévention des catastrophes, de déployer le réseau 5G dans les zones industrielles et les parcs de haute technologie, tout en développant un modèle 5G privé pour la fabrication intelligente, de fusionner plusieurs organes de presse locaux pour créer un centre de presse et de télévision de Da Nang, tout en intégrant les sites officiels du Comité municipal du Parti et du portail électronique de la ville.

En 2024, le secteur de l'information et des communications de Da Nang a enregistré des résultats remarquables: un chiffre d'affaires total atteignant 39 888 milliards de dongs (1,57 milliard de dollars), en hausse de 9,07 % par rapport à 2023; des exportations de logiciels à hauteur de 165 millions de dollars, soit une augmentation de 11,6 %; une contribution de l'économie numérique représentant 20,69 % du PIB de la ville. Ces performances ont permis à Da Nang d'atteindre son objectif de transformation numérique avec deux ans d'avance.

Da Nang continue de se distinguer comme leader national en termes de préparation aux applications informatiques, dominant ce classement depuis 14 années consécutives.

