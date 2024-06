Promouvoir la richesse culturelle des minorités ethniques à Son La

>> Son La : choisir le village de Buot pour le Têt, pourquoi pas ?

>> Le printemps dans un village H’mông de Son La

>> Hang Táu, un village “primitif” des H’mông à Môc Châu

>> La province de Son La, une destination qui monte

Outre les Kinh, cette localité compte six groupes ethniques minoritaires que sont les Dao, les Thái, les Kháng, les La Ha, les H’mông et les Muong, chacun avec ses coutumes et traditions qui lui sont propres. Actuellement, les autorités locales proposent des mesures de préservation des précieux héritages culturels, notamment en restaurant les traditions emblématiques, dont les fêtes associées aux coutumes et croyances des différentes ethnies.

D’après Diêu Thi Nhât, responsable du Bureau de la culture et de l’information du district, en plus des festivités déjà reconnues et inscrites sur la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux, Quynh Nhai détient d’autres trésors culturels susceptibles de tomber dans l’oubli. Leur restauration contribue non seulement à préserver la richesse de la culture traditionnelle, mais également à créer des opportunités uniques pour le tourisme local.

Texte et photos : Quang Quyêt - Linh Thao/VNA/CVN