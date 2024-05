Deux groupes belges à l'affiche du Festival de Huê 2024

Ayant pour thème "Patrimoine culturel - Intégration et Développement", le Festival de Huê 2024 promet d’être un rendez-vous pour l’échange culturel et la célébration des arts du Vietnam et du monde.

"La Troupe royale d’échasses de la région de Merchtem sera l’un des groupes belges qui rejoindront le programme du Festival de Huê 2024", a annoncé l’ambassade de Belgique dans ce communiqué de presse. Composé de 48 artistes, ce groupe est connu dans le monde entier pour ses impressionnantes performances, avec des échasses atteignant 5 m de haut.

La Troupe royale d’échasses de la région de Merchtem a été fondée il y a plus de 80 ans et s’est produite dans toute la Belgique. Elle a participé aux plus grands événements culturels et sportifs du monde. En 1995, elle a reçu le titre de troupe "royale".

Photo : AB-WB/CVN

Cette année marque leur cinquième participation au Festival de Huê, témoignage de leur dévouement durable à honorer l'héritage culturel de Huê. Leurs performances sont réputées pour leurs couleurs vibrantes, leurs costumes sophistiqués et leur énergie captivante. Les échassiers de Merchtem ont toujours été chaleureusement accueillis par les habitants de Huê, qui apprécient leur dévouement à mettre en valeur les traditions culturelles de manière moderne et attrayante. Leurs représentations constituent l'une des traditions distinctives belges que l’ambassade de Belgique souhaite partager avec les Vietnamiens lors de ce festival et à l’occasion de la célébration des 50 ans des relations bilatérales entre la Belgique et le Vietnam.

Calendrier des représentations :

Lors de la soirée d’ouverture : 20h00 le 7 juin au palais Kiên Trung

Lors du Festival de rue "Couleurs culturelles" : de 16h30 à 17h30 les 8 et 10 juin, sur les routes principales de la ville de Huê.

Connu pour son approche innovante de la danse hip-hop, le groupe Double Impro de Wallonie-Bruxelles (Belgique) défie les normes traditionnelles et repousse les limites de cette forme d’art. Double Impro rejoindra le Festival de Huê 2024 avec son exceptionnel spectacle de danse intitulé "Dialogue".

Photo : AB-WB/CVN

Les spectacles de Double Impro promettent d’apporter aux spectateurs une expérience immersive où les artistes semblent forger des liens pour la première fois, partageant des récits et des émotions à travers le langage du mouvement. Double Impro orchestrera un dialogue captivant entre danseurs et spectateurs, favorisant un sentiment d’unité et de connexion grâce au pouvoir de la danse.

Calendrier de leurs représentations :

19h30 à 20h15 le 9 juin sur la place Quôc Hoc

20h45 à 21h30 le 10 juin sur la place Quôc Hoc

L’ambassade de Belgique au Vietnam et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam sont fières de soutenir ces deux groupes d’artistes talentueux alors qu'ils amènent leur talent artistique sur la scène internationale au Festival de Huê 2024. Elles pensent que les échanges culturels et la collaboration sont essentiels pour favoriser la compréhension et la coopération entre les nations.

Les performances des deux groupes belges sont attendues pour laisser de fortes impressions aux spectateurs au festival.

Linh Thao/CVN