Le Festival pour la paix 2024 sera organisé en juillet à Quang Tri

Photo : TN/CVN

Lors d'une conférence de presse tenue le 31 mai à Hanoï, Vo Van Hung, président du Comité populaire provincial de Quang Tri, a déclaré que ce serait le premier festival axé sur la paix organisé à Quang Tri et au Vietnam. Cet événement vise à célébrer la valeur de la paix, à rendre hommage aux héros tombés pour la Patrie et à commémorer les victimes de la guerre, tout en contribuant à promouvoir l'image et le peuple du Vietnam.

Ce festival est organisé pour la première fois pour marquer le 70e anniversaire de la signature de l'Accord de Genève sur la cessation des hostilités et le rétablissement de la paix en Indochine (20 juillet), le 74e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet), ainsi que le 50e anniversaire de la libération complète du Sud et de la réunification du pays (30 avril).

Lors de la conférence de presse, le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, a souligné que le festival véhicule un message fort : le Vietnam est un fervent partisan de la paix et aspire à contribuer activement à la construction et à la préservation de la paix dans le monde.

Aspiration à la paix

Annonçant les activités prévues pour cet événement, Hoàng Nam, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri et chef du comité d'organisation, a déclaré que le festival débutera dans la soirée du 6 juillet dans la zone des reliques nationales spéciales du pont Hiên Luong sur la rivière Bên Hai. Une série de performances exceptionnelles sont attendues dans le but de créer des moments chargés d'émotion avec le message "Ramener la paix à Quang Tri", terre symbolique de l'aspiration à la paix, à la réconciliation et au renouveau.

Photo : VNA/CVN

Le programme comprendra les activités principales suivantes : la Journée du cyclisme pour la paix, la cérémonie d'ouverture du Festival pour la paix, le Festival de la culture culinaire "Goût de la région fleurie ensoleillée", l'échange musical "Mélodies de paix", ainsi que le programme "Vœux de paix". De plus, le public aura également la possibilité d'assister à de nombreux échanges musicaux tout au long du festival... Le comité d'organisation a spécialement invité des troupes artistiques étrangères, notamment des artistes renommés de République de Corée, du Japon et des États-Unis.

En outre, de nombreuses autres activités sont prévues telles que le programme "17e parallèle - Désir de paix", le marathon "Voyage au pays du feu", le Festival culturel des groupes ethniques vietnamiens, les tournois sportifs nationaux, ainsi qu'une foire internationale...

Photo : BTC/CVN

Toutes les activités se dérouleront le week-end, offrant ainsi des conditions favorables aux touristes pour y participer.

"Après le festival, la province se concentrera sur le développement du tourisme en renforçant les liens régionaux, en mettant en avant le tourisme culturel spirituel et le tourisme sur les anciens champs de bataille. Il s'agit d'une stratégie majeure pour la province de Quang Tri", a souligné M. Hoàng Nam.

Le Festival pour la paix 2024 se déroulera de manière "ouverte", avec seulement une date de début et pas de date de clôture définie. C'est ainsi que le comité d'organisation souhaite transmettre son message : à tout moment, le public peut venir profiter de l'ambiance festive et de l’atmosphère de paix à Quang Tri.

"Nous espérons que le Festival pour la paix deviendra un produit touristique unique de Quang Tri, attirant les touristes à venir et à revenir à plusieurs reprises dans le futur", a souligné le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri.

Thao Nguyên/CVN