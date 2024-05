La danse Reflet : à la recherche de soi-même

La danse contemporaine Reflet , interprétée le 29 mai à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) à Hô Chi Minh-Ville par les artistes Xuân Lê et Shihya PENG, a apporté au public vietnamien et francophone des émotions particulières.

Reflet, composé par Xuân Lê pendant les quatre mois de son programme de résidence à la Villa Saigon au Vietnam, croise danse contemporaine, hip hop, roller et arts visuels, entraînant le public dans un univers minimaliste et une sublime expérience des sens.

Glissant doucement sur des patins à roulettes comme en état d'apesanteur, Xuân Lê, ancien champion de slalom free-style, a emporté le public dans un flot d'énergie intense mais aussi très calme. En même temps, il souhaitait également évoquer les origines de chacun et les relations entre les mouvements constants de la vie.

Le spectacle de danse en duo avec l'artiste taïwanaise Shihya PENG, qui vit en France depuis 12 ans, questionne la dualité de l'être à travers le langage corporel poétique, fragile et délicat des deux danseurs. Dans ce voyage de recherche d'équilibre et de découverte intérieure, le public a eu la possibilité d'entrer dans un lieu de dialogue entre le visible et l'invisible.

"Ce spectacle permet de savoir comment on trouve l’équilibre avec l’autre et avec soi-même", a exprimé le danseur Xuân Lê. Il a profité des effets de lumière pour caractériser le visible et l’invisible qui existent en parallèle et qui ont un certain rapport mutuel dans la vie. Via les performances des danseurs, Reflet est apparue dans un miroir, créant différentes images des divers aspects humains dans un espace tant réel qu’illusoire.

Texte et photos : Truong Giang/CVN