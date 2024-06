Bac Ninh dévoile ses richesses culturelles en France

Un événement intitulé "Soirée culturelle de Bac Ninh - Kinh Bac" a eu lieu le 31 mai à Paris (France), pour promouvoir les valeurs culturelles de la province septentrionale de Bac Ninh, une terre ayant une longue histoire et une culture ancienne au Vietnam.

L’événement a été organisé par la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, le Comité populaire de la province de Bac Ninh, l’ambassade du Vietnam en France et le Centre culturel du Vietnam en France, pour marquer le 15e anniversaire de la reconnaissance par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) des chants populaires quan ho de Bac Ninh comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité (2009-2024).

L’événement a réuni près de 200 personnes, dont une trentaine d’ambassadeurs de pays auprès de l’UNESCO, des représentants d’agences et d’organisations françaises, de missions diplomatiques et d’organisations internationales basées à Paris et d’associations vietnamiennes en France.

Valeurs culturelles typiques du Kinh Bac

Les participants ont eu l’occasion d’apprécier et d’apprendre les chants populaires quan ho et les estampes populaires de Dông Hô - deux valeurs culturelles typiques du Kinh Bac.

Cette très ancienne région, qui recouvre actuellement les provinces de Bac Ninh et Bac Giang (Nord), est située au cœur du delta rizicole du fleuve Rouge, au nord de la capitale actuelle. Si le bassin de fleuve Rouge est le berceau de la nation vietnamienne, le Kinh Bac est le creuset de son ancienne culture.

Un autre titre de gloire du Kinh Bac, c’est d’être le foyer d’une acculturation Vietnam - Chine - Inde ; d’une fusion de nos croyances autochtones avec les religions importées (bouddhisme, confucianisme, taoïsme).

Les diverses traditions du Kinh Bac rappellent sans cesse qu’il était pendant longtemps un centre politique, économique, religieux et intellectuel de l’ancien Vietnam. Les fouilles archéologiques ont révélé la présence de l’homme du néolithique à l’âge du bronze sur son territoire.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a affirmé que le Vietnam est toujours attentif à la protection du patrimoine culturel immatériel et à la promotion des valeurs du patrimoine culturel associées au développement durable.

En tant que membre du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026 et actuellement vice-président du comité, le Vietnam renforce sa coopération avec les autres pays membres et les parties concernées pour promouvoir la mise en œuvre de la convention.

