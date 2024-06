Hanoï

Les enfants à la découverte de la culture traditionnelle au Musée d'ethnographie



L'événement permet aux enfants d'enrichir les échanges d'apprentissage et les découvertes sur le patrimoine culturel du Vietnam ainsi que d'autres pays du monde entier.

En participant au programme, les enfants ont l'occasion d'explorer l'Asie du Sud-Est à travers des peintures, de mieux comprendre les drapeaux, les capitales et les monnaies des pays.

En outre, ils peuvent créer eux-mêmes des peintures sur des costumes nationaux du Vietnam et de certains pays du monde.

Les passionnés de théâtre ont la possibilité de se transformer en marionnettistes.

À cette occasion, l'art traditionnel des marionnettes sur l'eau est également mis en valeur à travers des spectacles amusants interprétés par des artisans venus du village de Dông Ngu, district de Thuân Thành, province septentrionale de Bac Ninh.

Renforcer la compréhension mutuelle

Des enfants H'mông venus de Suôi Giàng, district de Van Chân, province de Yên Bái (Nord), présentent des spectacles folkloriques et des jeux traditionnels de leur ethnie. Les visiteurs ont l'occasion de s'immerger dans la danse khèn (flûte de Pan) des H'mông et d'assister à des jeux populaires tels que le lancement de pao (petit ballon en tissu) ou le pousser de bâton, etc. De plus, les enfants H'mông racontent des histoires sur le quotidien ainsi que les activités en classe dans la haute région. Cette activité aide les enfants citadins à mieux comprendre la culture et la vie de leurs petits camarades venus des montagnes.

De nombreux jeux traditionnels du Vietnam et d'autres pays sont également organisés tels jeu des cases d'Indonésie et de Malaisie, Tuho de la République de Corée, lancer de sacs de haricots du Japon, tir à la corde de la Thaïlande, jeux de craies d'Inde et du Pérou, lancer de canettes des Philippines...

Ces jeux apportent non seulement de la joie et créent des liens culturels multinationaux, mais constituent également un moyen pour les enfants de découvrir les similitudes et les différences culturelles entre les pays.

"Ce programme annuel vise à stimuler l’amour des enfants pour les patrimoines culturels ainsi qu’à renforcer la préservation et la promotion des valeurs traditionnelles dans le contexte d'intégration internationale", a indiqué le directeur adjoint du musée Bùi Ngoc Quang.

Et de souligner : "Le musée applique une exemption de billet d’entrée en faveur des enfants handicapés et de ceux originaires d'ethnies minoritaires".

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN