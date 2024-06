De splendides photos de paysages de Quang Ngai en finale de Earth Photo

Selon l'annonce faite par Earth Photo à la mi-mai, quatre œuvres du photographe Alex Cao (Cao Nguyen Vu), 39 ans, de Quang Ngai (au Centre du Vietnam), ont été choisies pour la phase finale de l'édition 2024. Le jury a sélectionné 112 photos et 13 vidéos finalistes parmi plus de 1.900 œuvres de photographes internationaux.

Photo : Alex Cao

Quatre clichés de paysages naturels de Quang Ngai associés à des problématiques environnementales sont entrés en finale de Earth Photo 2024.

Alex Cao est le seul artiste vietnamien parmi les 31 photographes et 13 cinéastes finalistes de cette année.

Ses quatre images prises dans sa ville natale ont des thèmes divers. Deux photos sur le thème "Mangrove de Bàu Cá Cái" ont été prises en 2021.

Photo : Alex Cao/CVN

Un cliché capture le magnifique paysage d'une forêt d'arbres lumnitzera racemosa de 50 ha dans la commune de Binh Thuân, district de Binh Son, lorsque les feuilles tombent en automne, ne laissant que le tronc et les branches blanches.

Une autre photo montre la mangrove verte de Bàu Cá Cái au milieu d'une zone de développement industriel, créant les conditions aux gens de faire du tourisme communautaire.

Photo : Alex Cao

La photo La fleur de bateau dans la pollution a été prise par Alex Cao en 2020 lorsqu'il a vu la plage de Tinh Ky couverte de détritus. Cette situation dure depuis des années et récemment, de nombreuses agences et organisations se sont associées aux autorités locales pour nettoyer la plage. Pourtant, la situation n'a pas été complètement résolue.

Le cliché La maison du cœur sur la rivière a été pris en 2020. La maison a été construite par Pham Duc Quang et Phùng Thi Thuy au milieu de la rivière Diêm Diên. Vus d'en haut, les filets utilisés pour enfermer les canards constituent une forme de cœur entourant la maison. Derrière la photo se cache une belle histoire d'amour entre M. Quang et Mme Thuy.

Photo : Alex Cao

Avant de participer à la finale de Earth Photo 2024, Alex Cao a remporté le prix Highly Commended au Concours mondial de drones 2020.

Earth Photo

Créé en 2018, Earth Photo est un programme annuel de récompenses, d'expositions et d'événements développés conjointement par Forestry England, le cabinet de conseil en arts visuels de premier plan Parker Harris et la Society with Jaguar Land Rover.

Il s'agit d'un programme international de premier plan dédié à l'engagement des créateurs d'images fixes et animées travaillant dans de nombreux genres et partageant les problèmes prémonitoires affectant le climat et la vie sur notre planète. Son objectif principal est de révéler les récits derrière les images, d'informer, de stimuler les discussions sur notre monde, ses peuples, ses environnements et le changement climatique.

Les oeuvres finalistes de Earth Photo 2024 seront exposées à la Royal Geographical Society de Londres, du 18 juin au 21 août. Certaines photos seront présentées lors de la visite des parcs et forêts britanniques tels que Moors Valley Country, la forêt nationale et les jardins botaniques de Bedgebury et la forêt de Dalby.

CPV/VNA/CVN