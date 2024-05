À Hanoï, la poterie de Bat Tràng intime dans son musée

Photo: VNP/VNA/CVN

Construit en 2018 sur une superficie de 3.700 m², le musée fait partie du projet du "Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien", porté par la société Quang Vinh et l’Association des villages de métiers de Hanoï, dans le but de valoriser et développer ces villages.

L’architecture du musée s’inspire de l’image d’une plaque tournante, un outil emblématique pour les potiers. Les matériaux utilisés, tels que les carreaux de céramique, de mosaïque et les tuiles cuites au four, sont issus du village même, offrant ainsi des couleurs authentiques.

L’édifice abrite trois étages. Le premier est dédié à l’exposition des œuvres des artistes, favorisant ainsi l’interaction entre eux et les visiteurs. Il est également utilisé pour des événements sur la poterie et des festivals culturels…

L’histoire du village artisanal

Les deuxième et troisième étages, constituant la zone centrale du musée, sont dédiés à l’exposition de poteries d’art, incluant différents types d’émaux anciens et modernes. Les visiteurs peuvent ainsi observer les variations de couleurs, de formes et de motifs décoratifs, offrant un aperçu complet de l’histoire du village artisanal.

Photo: VNP/VNA/CVN

En plus de servir d’espace d’exposition valorisant les produits artisanaux, le musée joue également un rôle important dans la reconnaissance des artisans. Considéré comme une "maison traditionnelle", le Musée de la poterie de Bat Tràng conserve toutes les valeurs culturelles du village de Bat Tràng.

VOV/VNA/CVN