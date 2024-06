Le Festival du Vietnam au Japon 2024 plein de belles têtes d'affiche

Le Festival Vietnam au Japon 2024 s'est ouvert le 1 er juin au parc Yoyogi, à Tokyo, avec des spectacles artistiques et culturels et plus de 130 stands présentant des produits typiques vietnamiens.

>> Le Festival du Vietnam au Japon s’ouvre sur un message d'espoir

>> Le Festival du Vietnam au Japon aura lieu en juin

Ces 15 dernières années, le festival est devenu l'événement culturel le plus grand et le plus attendu par la communauté vietnamienne du Japon et les résidents locaux.

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture a vu la participation de l’ancien Premier ministre japonais Fukuda Yasuo ; du représentant en chef du parti Komeito Yamaguchi Natsuo ; du ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, Masahito Moriyama ; ainsi que de l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu ; de la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Thi Thuy ; des représentants d’associations.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné que le festival annuel du Vietnam au parc Yoyogi était devenu la marque culturelle du Vietnam au Japon. Il a espéré que les activités d’échange amicales telles que le festival contribueront à promouvoir la coopération culturelle et les échanges entre les peuples, ainsi qu’à renforcer la confiance et la compréhension mutuelle entre le Vietnam et le Japon.

Pour sa part, le ministre Masahito Moriyama a hautement apprécié les efforts du comité d’organisation du festival et de l’ambassade du Vietnam au Japon pour l’organisation réussie du festival au cours des dernières années.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que son ministère continuerait à se coordonner avec les ministères et les localités vietnamiennes pour promouvoir davantage la coopération dans les domaines et optimiser le rôle des anciens élèves vietnamiens au Japon.

En plus de plus de 130 stands d’entreprises, d’organisations et de particuliers vietnamiens et japonais, des troupes et groupes artistiques populaires des deux pays se sont produits lors de l’événement. Les habitants de Tokyo et les touristes étrangers sont particulièrement intéressés par les spectacles de marionnettes sur l’eau vietnamiens.

Le festival, qui se déroulera jusqu’au 2 juin, devrait attirer des centaines de milliers de visiteurs.

VNA/CVN