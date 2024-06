Muc dông, une fête consacrée aux enfants bouviers à Dà Nang

>> Fête de la mi-automne : le chef de l'État envoie une lettre aux enfants

>> L'Association des écrivains poursuit son projet de livres gratuits pour les enfants des zones reculées

Photo : VNA/CVN

La fête Muc dông joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle des paysans du village de Phong Lê. Elle tire son origine de l’adoration de Thân Nông (Shennong), un symbole de longue date dans la culture vietnamienne. Pour les villageois locaux, il est le légendaire inventeur de l’agriculture, enseignant les travaux des champs et créant des outils agraires, leur permettant ainsi des récoltes abondantes. Ledit village est le seul endroit au Vietnam à organiser la fête Muc dông pour honorer les enfants qui s’occupent des buffles et prier pour une année de beau temps, de bonnes récoltes, de prospérité et de bonheur.

Selon la légende, dans l’ancien village de Phong Lê, aujourd’hui connu sous le nom de Phong Nam, il y avait une prairie où un troupeau de canards fut emmené et dont les pattes restèrent collées au sol. À partir de ce moment-là, on l’appela Côn Thân (prairie du Dieu), où l’on croyait que des dieux descendaient du Ciel et où personne ne devait s’y aventurer.

Un jour, des buffles se perdirent dans cette prairie, et un groupe d’enfants partit à leur recherche. Ils mirent les pieds à cet endroit, et, heureusement, ils ne furent pas coincés et jouèrent même ensemble avec enthousiasme. Depuis lors, on croit que le Dieu n’autorise que les enfants à entrer dans cette zone. Côn Thân fut ainsi un lieu, où les garçons et les filles s’occupant des buffles se réunissaient pour jouer à des jeux folkloriques.

Préserver les valeurs patrimoniales

Photo : VNA/CVN

La fête Muc dông a eu lieu régulièrement jusqu’en 1936. Puis, après 70 ans d’absence, elle a été relancée en 2007 dans le village. Elle est célébrée au temple Thân Nông, généralement consacré au Shennong. De nombreuses régions du pays adorent cette divinité car il a reçu des honneurs spéciaux et est vénéré comme le Dieu de l’agriculture. Le Comité populaire du district de Hoà Vang recrée la fête traditionnelle de l’ancien village de Phong Lê, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir les valeurs du patrimoine immatériel local.

“La procession de +Muc dông+ existe depuis longtemps, même si elle a progressivement disparu pour diverses raisons. Nous espérons que cette manifestation se déroulera de nouveau annuellement afin que nous puissions en tirer davantage parti à l’avenir. Tous les villageois sont très excités et participent activement à la fête”, a remarqué Ngô Tât Hiên, chef du village.

Photo : VNA/CVN

Lê Duc Hùng, président du Comité populaire de la commune de Hòa Châu, a informé que le retour de cette fête était une opportunité d’honorer cette diversité culturelle, tout en préservant les valeurs et la vitalité d’une tradition.

Les habitants locaux se sont joints à la procession pour accueillir le Shennong jusqu’à la maison commune du village. Ensuite, les différents clans sont venus à tour de rôle au pavillon offrir de l’encens pour porter chance au village, puis le cortège, comprenant des enfants Muc dông et leurs buffles, s’est promené autour du champ de Phong Lê pendant une journée entière.

Cette année, Phong Lê et les écoles de la commune ont invité les élèves de plus de 10 ans à participer, tandis que les anciens du village ont présidé la fête.

Thúy Hà/CVN