Prix Dê mèn : l'écrivaine Ly Lan reçoit le Grand Prix

Photo : VNA/CVN

La directrice générale adjointe de la VNA, Nguyên Thi Su, a assisté à la cérémonie et a directement décerné le prix "Khat vong Dê mèn" (Désir de Grillon) à Lê Sinh Hung, 14 ans, pour le manuscrit de la bande dessinée Thu viên kỳ bi (Bibliothèque mystérieuse).

Le jury a également remis quatre autres prix Khat vong Dê men aux œuvres Cuôc phiêu luu cua Dê Ut (Les aventures de Grillon Ut), série de bandes dessinées en 4 volumes de LinhRab ; Duoi bâu troi xanh (Sous le ciel bleu), manuscrit d'une longue histoire de Lu Mai) ; Trang oi... tu dâu dên? (D'où vient la lune?), chanson de Thai Chi Thanh, poésie de Trân Dang Khoa ; Vuong quôc nho bi mât (Petit royaume secret), poème de La Thanh Hà, illustré par Nhu Quynh.

Notamment, la cérémonie de 2024 a décerné son Grand prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier de Grillon), à l'écrivaine Ly Lan pour sa longue histoire "Tu truyên môt con heo" (Autobiographie d'un cochon).

L'édition 2024 des Prix Dê Mèn a attiré 135 œuvres d'arts, soit une hausse de 14 œuvres par rapport à l'année dernière. Dix ont été choisies pour la finale.

Le grillon est une image habituelle de plusieurs œuvres connues de la littérature jeunesse du Vietnam, dont le roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài, le poème Gui ban Chi lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte, qui symbolise la bravoure, est lié à des souvenirs d’enfance.

Lancé par le journal Thê thao & Van hoa en 2020, Dê mèn est un prix annuel à but non lucratif récompensant des travaux artistiques faits par et pour les enfants.

VNA/CVN